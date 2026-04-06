Rebecca King Crews, esposa de Terry Crews, revela que fue diagnosticada con Parkinson

Rebecca King Crews, esposa del actor Terry Crews, reveló que fue diagnosticada con Parkinson, luego de varios años de diagnósticos erróneos.

King Crews dijo en una entrevista para TODAY que en 2012 comenzaron los síntomas y no fue hasta 2015 que recibió el diagnóstico adecuado. Primero sintió entumecimiento en el pie izquierdo mientras se ejercitaba, que le causó cojera. Su médico le atribuyó el síntoma al exceso de ejercicio.

Luego notó que su mano temblaba mientras intentaba aplicarse brillo labial. Sin embargo, su médico pensó que simplemente tenía ansiedad, y un neurólogo no pudo llegar a un diagnóstico.

Luego de tres años con síntomas sin diagnóstico, un especialista reconoció que Rebecca padecía Parkinson. Ahora recibe tratamiento para la condición que padece y ha recuperado su calidad de vida, así como sus capacidades básicas.

Según la Clínica Mayo, “la enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el tiempo”. Los síntomas iniciales incluyen temblores leves en algunas partes del cuerpo o rigidez y lentitud en los movimientos. Estos síntomas empeoran con el tiempo.

La actriz y productora aseguró que mientras lidiaba con el diagnóstico, se concentró en seguir adelante y no dejarse derrotar por la enfermedad.

“Sigue adelante. Y eso es lo que voy a seguir haciendo”, dijo. “Creo que uno no se rinde y se deja morir solo porque le hayan diagnosticado una enfermedad”.

La productora se sometió hace varias semanas a una ecografía focalizada bilateral. Se trata de un procedimiento quirúrgico no invasivo, que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2025.

Durante este procedimiento se aplican ondas de ultrasonido en áreas específicas de ambos lados del cerebro guiadas mediante imágenes de resonancia magnética (IRM). Estas ondas se dirigen a áreas que están implicadas en los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson.

Aunque este procedimiento no es una cura, sí se considera un tratamiento complementario para la enfermedad junto con los fármacos. Rebecca King Crews ha sentido mejoría en varios de sus síntomas, como la disminución casi total del temblor en su lado derecho, así como mejoras en el equilibrio.

“Puedo escribir mi nombre y las fechas, y puedo escribir con la mano derecha, por primera vez en probablemente tres años… Así que estoy notando una mejoría en mis síntomas. Todavía estoy en recuperación. Dicen que son unos tres meses de recuperación. Así que, a medida que te recuperas, notas más mejoría”, dijo.

Además, en 2020 la también músico tuvo que someterse a una doble mastectomía debido a que fue diagnosticada con cáncer de mama. Terry Crews se refirió a cómo han afrontado la enfermedad de Rebecca en pareja.

“Cuando hablan de la salud y la enfermedad, esta es la batalla que estamos destinados a librar juntos. Donde ella es débil, yo soy fuerte. Donde yo soy débil, ella es fuerte. Y así nos hemos apoyado mutuamente durante casi 37 años, y así seguiremos estando juntos para siempre”, dijo Terry Crews.

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