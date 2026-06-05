James Rodríguez genera indignación en redes por desplante a la hija de Gustavo Petro

James Rodríguez y la selección de Colombia está recibiendo miles de comentarios negativos luego de que el 10 del equipo cafetero saludó con desaire e incluso rechazó tomarse fotos con Antonella Petro, hija del presidente colombiano.

La selección colombiana acudió a la base aérea Catam en Bogotá en un acto para la salida del equipo a Estados Unidos para el Mundial 2026. Allí Gustavo Petro, presidente de Colombia, les entregaría la bandera al director técnico Néstor Lorenzo como acto simbólico de representación de los 52 millones de colombianos.

PAPELÃO de James Rodriguez.??



Na despedida dos jogadores da seleção Colombiana, James Rodriguez não atendeu um pedido da filha do presidente Gustavo Petro.



Antonella, de 17 anos, filha do presidente, pediu para tirar uma foto com o jogador, que simplesmente ignorou o pedido.? — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 5, 2026

Luego uno a uno de los jugadores fue pasando en fila saludando a las respectivas autoridades, entre las que se encontraba la hija del mandatario colombiano, Antonella Petro.

Petro saludó a James y le pidió una foto, pero Rodríguez apenas la volteó a ver para saludarla y siguió sin responder a su pedido.

Gesto de James Rodríguez desató ira en redes sociales de Colombia

El gesto del futbolista colombiano desató miles de comentarios en las redes sociales de la selección cafetera.

En los comentarios hay mensajes dirigidos hacia Rodríguez e incluso pidiendo el fracaso de la selección colombiana en el Mundial 2026.

“Antonella es una niña a la que le gusta el fútbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones. James Rodríguez tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha, usted también es papá y estoy segura que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante tan horrible”, expresó Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá.

El post en la red social “X” tiene más de 6,000 respuestas, la mayoría en contra del futbolista colombiano, algunos en contra del presidente Gustavo Petro.

Colombia pasa por un momento de división política justo una semana después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que no está Gustavo Petro como candidato.

Sigue leyendo:

Neymar fue descartado para el próximo amistoso de Brasil frente a Egipto

El Benfica confirma que el Real Madrid deberá pagar $17 millones de dólares por Mourinho