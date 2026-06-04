El Benfica confirma que el Real Madrid deberá pagar $17 millones de dólares por Mourinho

El Benfica emitió este jueves un comunicado oficial ante la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa en el que confirma el interés formal de la candidatura de Florentino Pérez por José Mourinho, desvelando además el costo económico exacto que tendría la operación en caso de que el actual mandatario venza en las urnas el próximo domingo 7 de junio de 2026.

“La candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado su firme intención de contratar al entrenador José Mourinho en caso de que gane las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026 (…) De darse este caso, la contratación se realizará por un importe de 15,000,000 € (poco más de $17 millones de dólares), correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo vigente”, indicó la institución.

La confirmación llega apenas veinticuatro horas después de que Florentino Pérez sacudiera el panorama electoral el miércoles al publicar un video en sus plataformas digitales bajo el lema “Florentino 2026, Mucha historia por hacer”.

En dicha propaganda, la imagen de Mourinho aparecía vistiendo la indumentaria merengue acompañada por un rotundo “Sí”, dando por hecho su regreso al Santiago Bernabéu trece años después de su primera etapa (2010-2013).

A pesar del piso legal y financiero que el Benfica ha dejado claro ante las autoridades competentes, el plano de la negociación ha tomado un tinte polémico en las últimas horas. Según reporta la prensa local de Portugal, el propio José Mourinho se puso en contacto inmediato con la directiva del Benfica tras la difusión de la campaña madrileña.

El técnico luso desmintió categóricamente haberse fotografiado con la indumentaria oficial del Real Madrid y aseguró a los altos mandos de las “Águilas” que la fotografía utilizada por el equipo de Florentino Pérez fue elaborada mediante herramientas de inteligencia artificial.

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