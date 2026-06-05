Netflix paralizó la producción de “Hannibal” por falta de dinero

Netflix ha decidido retrasar el rodaje de “Hannibal” para poder solucionar temas de presupuesto. Supuestamente, la película iba a comenzar a filmarse en verano de este año en Italia. Se asegura que, al solucionar el problema de dinero, se comenzará nuevamente con la preproducción del proyecto.

Este es uno de los proyectos más ambiciosos que Netflix tiene en la cola, pues “Hannibal” será una película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington. Ambas estrellas de Hollywood han trabajado juntas en otras películas.

Por ahora no se ha dejado claro cuáles son los problemas que enfrentan con el presupuesto; lo que sí ha resaltado “Deadline” es que la película cuenta con Fuqua y Washington como productores, junto con Erik Olsen, Adam Goldworm, Todd Black y Clayton Townsend.

Con esta película se quiere contar la historia del legendario general cartaginés Aníbal Barca y sus enfrentamientos más importantes contra la República de Roma. Entre las hazañas del personaje, se dice que la película recreará cuando atravesó los Alpes sobre elefantes para poder invadir Italia.

Esta será la primera película en años en la que Washington y Fuqua vuelven a trabajar juntos. Hay que recordar que en 2001 estrenaron “Training Day” y en el 2014 “The Equalizer”.

Fuqua solo dirigirá la película, pero el guion estuvo a cargo de John Logan, quien ha estado tres veces nominado a los Premios Oscar y que entre sus grandes proyectos está “Gladiator” (2000), dirigida por Ridley Scott.

Por ahora no se conoce cuáles serán los planes de estreno que Netflix tendrá para esta película, pues hay que recordar que para ser considerada en la temporada de premios la plataforma ha tenido que hacer estrenos en salas de cine.

Al mismo tiempo que se retrasa el rodaje de este proyecto, Fuqua está disfrutando del éxito que está teniendo su recién estrenada película biográfica “Michael”, la cual lideró la taquilla estadounidense durante un tiempo.

Por otro lado, la última película que estrenó Washington fue “Highest 2 Lowest”, la cual se estrenó en agosto del 2025. Para este año se espera que estrene “Here Comes the Flood”, una película de crimen estadounidense que protagonizará junto con Robert Pattinson.

Sigue leyendo:

• Quentin Tarantino critica las películas de Hollywood en una reciente publicación

• “The end of the Oak Street”, la película liderada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, lanza su tráiler

• Protagonistas de “The Odyssey” hablan de los retos sobre las localidades donde les tocó grabar