Quentin Tarantino critica las películas de Hollywood en una reciente publicación

Hace poco, el cineasta Quentin Tarantino hizo una publicación en la revista “Sight & Sound”, en la que critica el trabajo que ha estado haciendo la industria del cine en los últimos años y también expresa cuáles son las películas que sí le han gustado.

En la publicación, nombra a “West Side Story” (2021) de Steven Spielberg y “Horizon: An American Saga” (2024) de Kevin Costner como películas que le han gustado, aunque asegura que tampoco le han marcado.

Contrario a lo que se podría pensar, otra de las películas que ha confesado que le ha atrapado fue “The Rip”, una producción que se estrenó en Netflix y que fue protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon. Explicó: “Es un emocionante thriller policíaco con una premisa original que logra cumplir con las expectativas de forma muy ingeniosa”.

Sin embargo, en la crítica que publicó en “Sight & Sound” apunta: “Los fallos, las inverosimilitudes, el afán de complacer al público, los actores mal elegidos o simplemente las estupideces suelen hundir cualquier película nueva que salga de esa insípida fábrica de salchichas que antes se hacía llamar Hollywood”.

También hay que recordar que desde el 2019 Tarantino no ha estrenado una nueva película; ese año estrenó “Once Upon a Time in Hollywood”. Aunque por ahora no está dirigiendo ningún proyecto, sí está participando en la secuela que se centrará en el personaje que hizo que Brad Pitt se ganara su primer Premio Oscar. Esta película es un proyecto de Netflix que se titulará “The Adventures of Cliff Booth”.

Aunque no lo dice directamente, puede ser que ese descontento que tiene con el cine en estos momentos le haya hecho enfocarse en dirigir para teatro. Por ejemplo, actualmente está trabajando en el montaje de “The Popinjay Cavalier”, una obra teatral que se estrenará en el 2027 en el West End de Londres, Inglaterra.

También hay que recordar que Tarantino dijo que se retiraría del cine tras el estreno de su décima película, lo que quiere decir que esa es la que viene. Aún no ha dado detalles de si tiene una fecha pensada para comenzar a producir o, incluso, si ya ha concebido la idea.

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