Protagonistas de “The Odyssey” hablan de los retos sobre las localidades donde les tocó grabar

En julio de 2026 se estrenará una cinta que promete ser un éxito total porque cuenta con personal de primera, desde la dirección hasta el reparto. Aunado a eso, los riesgos que tomaron fueron varios, iniciando por las localidades, un tema que tocaron recientemente los protagonistas.Evidentemente, se trata de “The Odyssey”.

Christopher Nolan es uno de los cineastas más influyentes, caracterizado por aplicar sistemas prácticos y buscando siempre mostrar lo más parecido a la realidad posible. En esta oportunidad se enfocó mucho en las localidades y, en total, “La Odisea“, su título en español, se rodó en 91 días durante 2025 en seis países: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y en Estados Unidos.

En un reparto conformado por actores de primera línea, Nolan también debió lidiar con el control de los temperamentos y la persuasión, para que nombres como: Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y Charlize Theron no dudarán en grabar en esos curiosos lugares.

Protagonistas hablan sobre las localidades para grabar “The Odyssey”

Lleno de creatividad y buscando la perfección, Nolan y su equipo rodaron unos 600.000 metros de película IMAX, según el portal GQ. No conforme con eso, aparentemente todas, o la mayoría de las localidades, lucieron complejas.

Un ejemplo bastante claro de los exóticos lugares para grabar es la isla Favignana, ubicada en Sicilia, Italia. Parte de las grabaciones fueron en el castillo Santa Caterina, donde tuvieron que subir algunos caminando y otra parte del equipo en helicóptero para poder llegar a la cima del castillo.

Tom Holland habló sobre lo confundido que estaba en Grecia. “Recuerdo que caminé por esa playa durante media hora y solo veía soldado griego, soldado griego, barco griego, soldado griego, la guerra de Troya, barco griego, soldado griego. No sé si estoy exagerando, pero me parecieron kilómetros”, cuenta Holland. “Y le digo al asistente de producción: ‘¿Dónde está el equipo? No he visto ni rastro de un plató de rodaje. Esto se parece más a una recreación histórica que a un plató de cine”.

“Cuando llegaba a todos esos lugares, pensaba: ‘¿A quién c***** se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?”, relata por su parte Matt Damon. “Fueron durísimas, todas, mucho más que cualquier otra locación en la que haya trabajado antes. Íbamos de una a otra sin parar”, complementó sobre los lugares de grabación.

Christopher Nolan lo tenía planeado

Muchos productores hubiesen buscado la forma de ambientar un set que fuera bastante similar a la localidad real, pero Nolan ya tenía esa idea pensada desde hace mucho tiempo.

“La primera vez que dije que rodaríamos en siete países fue para Origen. En teoría, eso es imposible, pero pensé que ya encontraríamos la manera de hacerlo realidad“, destacó Christopher Nolan, quien no para de sorprender con su creatividad a la hora de dirigir películas.

“The Odissey”, finalmente, será estrenada el próximo 16 de junio en Latinoamérica y 17 en Estados Unidos, después de una inversión de aproximadamente $250 millones y siete países visitados.

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