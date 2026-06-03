“The end of the Oak Street”, la película liderada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, lanza su tráiler

Llena de thriller, suspenso y ficción llega la producción de “The End of the Oak Street”, la película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor que se estrenará el próximo 14 de agosto y recientemente presentó su tráiler oficial.

Dirigida por David Robert Mitchell, esta producción está ambientada en la década de los 80 y presenta una trama que se ve muy poco actualmente, al menos que se trate de sagas específicas.

Sinopsis

Todo parece transcurrir con normalidad en la calle de Oak Street, donde reside la familia Platt. No obstante, súbitamente comienzan a emerger situaciones extrañas.

De forma abrupta, la calle entera (Oak Street) es arrancada de la realidad y transportada junto con todas sus casas a un extraño y peligroso mundo prehistórico aislado en el tiempo. El vecindario se queda completamente sin luz ni agua, rodeado de un entorno irreconocible donde acechan dinosaurios. La familia y los vecinos tendrán que luchar por su supervivencia.

El tráiler

En las imágenes mostradas a través de las distintas plataformas de la compañía Warner Bros, se aprecia inicialmente al pequeño perro de la familia en el patio, cuando una luz blanca ilumina todo el vecindario y provoca un movimiento sísmico en los hogares, aunque no se trataba de un fenómeno natural.

Al contrario, se trataba de un fenómeno cósmico que los lleva a posteriores escenas donde tienen que luchar por sobrevivir contra especies prehistóricas que se deshacen de cualquier persona que esté a su alcance. Esa situación obliga a la familia a resguardarse y, a su vez, a crear armas para combatir a esas extrañas figuras que no los dejan de acechar en ningún lugar ni momento. Es una cinta que lleva al pasado, pero cuenta con una producción muy moderna que le da el toque adicional.

Reparto:

En el reparto, principalmente destacan Anne Hathaway como Denise (madre de familia) y Ewan McGregor, quien interpreta a Greg (padre de familia).

Mientras que Audrey Platt es interpretada por la actriz y cantante Maisy Stella. Es una de las hijas de la pareja y Christian Convery se encarga de ser el hijo de la familia, Brian.

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