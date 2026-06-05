Petro acusa a Trump de interferir en elecciones de Colombia por apoyo a Abelardo de la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cuestionar este viernes a su homólogo estadounidense Donald Trump por expresar su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y aseguró que esa postura rompe un acuerdo de no intervención en el proceso electoral colombiano.

Durante un acto público en el departamento de Córdoba, también dirigió críticas al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y cuestionó la posición de Washington frente a la lucha contra el narcotráfico.

“No entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes, y yo no lo acepto”, declaró el mandatario.

Petro también desafió la posibilidad de nuevas sanciones por parte de las autoridades estadounidenses. “Me pueden meter 10,000 veces a la lista OFAC y, si me quieren llevar preso, inténtenlo. Pero no bajaré la voz”, afirmó.

Asimismo, criticó a quienes respaldan posiciones que, según él, están subordinadas a Washington y señaló que ello contribuye a tolerar el trato que reciben algunos migrantes latinoamericanos en Estados Unidos.

“No entiendo esos colombianos que votan por quienes se arrodillan en Miami y permiten que a los colombianos y colombianas los encadenen, los traten como perros”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por el respaldo manifestado esta semana por Trump a De la Espriella, quien obtuvo 10.3 millones de votos (43.74%) en la primera vuelta presidencial y avanzó al balotaje previsto para el 21 de junio.

En esa segunda vuelta enfrentará al candidato de izquierda Iván Cepeda, que alcanzó 9.7 millones de votos, equivalentes al 40.90% de los sufragios.

Petro ya había reaccionado al pronunciamiento de Trump el pasado martes, cuando consideró que representaba una injerencia en asuntos internos de Colombia. En ese momento sostuvo que “cuando un país interviene en las decisiones de otro, muere la libertad”.

Por su parte, la Cancillería colombiana manifestó este viernes su preocupación por cualquier muestra de apoyo, presión o intervención externa que pueda influir en el proceso electoral y reiteró que las decisiones sobre el futuro político del país corresponden exclusivamente a los ciudadanos colombianos.

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