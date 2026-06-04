Gobierno de Trump amenaza con retirar visas a quienes manipulen las elecciones de Colombia

Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, advirtió este jueves que quienes intenten manipular la segunda vuelta presidencial de Colombia podrían perder sus visas y quedar impedidos de ingresar al país, una amenaza lanzada a pocos días de la votación prevista para el 21 de junio.

“Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea comprando votos o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias”, escribió el funcionario en redes sociales.

Landau señaló que la Administración de Donald Trump sigue de cerca el desarrollo del proceso electoral colombiano, especialmente en la costa caribeña y otras regiones del país, con el objetivo de proteger la integridad de los comicios.

El funcionario agregó que Washington mantiene su compromiso con la democracia colombiana y recordó que una visa estadounidense “es un privilegio, no un derecho”, por lo que puede ser revocada.

EE.UU. eleva la presión antes de la segunda vuelta

La advertencia llega en la recta final de una campaña marcada por acusaciones cruzadas entre los dos candidatos que disputarán la Presidencia.

El aspirante de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta y enfrentará el próximo 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda, que alcanzó el 41 % de los sufragios.

En las últimas semanas, la Administración Trump ha incrementado sus pronunciamientos sobre el proceso electoral colombiano.

El propio presidente estadounidense expresó públicamente su respaldo a De la Espriella, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró ante el Congreso que Estados Unidos velará por que las elecciones sean “libres y justas”.

Acusaciones entre oficialismo y oposición

Las declaraciones de Landau se producen en medio de denuncias de irregularidades formuladas por ambos sectores políticos, aunque con mayor énfasis desde el oficialismo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aliado político de Cepeda, ha cuestionado el preconteo de votos de la primera vuelta y ha denunciado presuntas anomalías en el proceso.

Por su parte, De la Espriella ha acusado al Gobierno de utilizar recursos públicos para influir en la votación y ha sostenido que se está produciendo una compra masiva de votos.

Landau, quien suele referirse a sí mismo como “El Quitavisas” por utilizar las restricciones migratorias como herramienta de presión diplomática, no mencionó a ningún actor político en particular, pero dejó claro que Estados Unidos podría tomar medidas contra quienes considere responsables de alterar el proceso electoral colombiano.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Trump nomina a Nate Morris como embajador en Colombia en pleno clima electoral

– De la Espriella agradeció el apoyo de Trump en víspera del balotaje en Colombia

– Cepeda reta a De la Espriella a un debate tras su derrota en la primera vuelta de las elecciones colombianas