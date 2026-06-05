¿Tito El Bambino intentó colaborar con Shakira? Esto dice al respecto

Una de las figuras pioneras del reguetón es Tito El Bambino, quien este jueves recibió un reconocimiento por su notable trayectoria en los Premios Tu Música Urbano, pero antes conversó con el host del programa Hoy Día, Clovis Nienow, y le adelantó un concierto que tendrá el próximo año en Nueva York. Además, dio a entender que le gustaría tener una colaboración con Shakira.

El “Patrón” tuvo sus inicios haciendo dúo con Héctor El Father y luego pasó a ser solista, manteniendo una vigencia que muy pocas figuras han logrado, no solamente en el género urbano, sino a nivel artístico en general.

Tito El Bambino habla sobre su reconocimiento

“Me siento sumamente feliz porque cuando nosotros éramos niños en Puerto Rico veíamos a los artistas urbanos de aquel momento (underground), decíamos que queríamos ser como ellos y hoy día seré homenajeado como otros grandes artistas que son mis amigos. Me llena de emoción ver a mi familia y mis amigos de la industria felices“, señaló Tito sobre el reconocimiento que recibió.

Asimismo, el cantante boricua resaltó que hay una clave de lo que él ha hecho para permanecer vigente durante tanto tiempo: “Tocar a la gente“, haciendo referencia al sentimiento que le pone a cada canción y a cada interpretación.

Tito El Bambino anuncia concierto en Nueva York

El periodista Clovis también le consultó al veterano cantautor sobre los proyectos que se vienen en su carrera y “El Patrón” dio la primicia de que se presentará en Nueva York el próximo año.

El Bambino informó que en julio tendrá conciertos por toda Europa; posteriormente, tendrá varios shows en México y a eso añadió: “El año que viene vamos a aterrizar en Nueva York, para un concierto de Tito El Bambino en uno de los estadios de la ciudad que todavía no se puede revelar, pero ya está confirmado”.

¿Tito El Bambino quiere colaborar con Shakira?

Aunque ha tenido la oportunidad de colaborar con muchos artistas a lo largo de su extensa trayectoria, que comenzó a los 14 años, a Tito le hubiese gustado sacar un tema con un referente de la música ranchera, que ya partió a otro plano, y una referente, pero del pop en español que sigue activa, de acuerdo a lo que dio a entender.

Eso debido a que informó que le hubiese gustado colaborar con Vicente Fernández y, aunque no reveló su nombre, la otra artista podría ser Shakira.

“Hay una persona a la que un día le escribí, pero yo entiendo mucho los tiempos y las disqueras tienen que cumplir un propósito, por eso en ese tiempo no se pudo”, indicó.

Luego le dijo al periodista Clovis entre risas: “Yo sé que tú me puedes ayudar en este momento con eso“, sin revelar su nombre. No obstante, se presume que podría tratarse de Shakira, debido a que recientemente se hizo viral la forma en la que la cantante colombiana observó a Clovis mientras este le realizaba una entrevista y muchos comentarios hablaron de “amor a primera vista”.

Sigue leyendo: