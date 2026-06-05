Jennifer Lopez recuerda su papel en “Selena” y su primer millón

Algunas oportunidades llegan con la capacidad de transformar una carrera para siempre, como le ocurrió a Jennifer Lopez cuando asumió el desafío de interpretar a Selena Quintanilla en la película biográfica estrenada en 1997, un trabajo que casi tres décadas después sigue ocupando un lugar especial en su memoria.

Han pasado 29 años desde el estreno de “Selena”, la producción dirigida por Gregory Nava que retrató la vida de la llamada “Reina del Tex-Mex”. Para entonces, Lopez era una actriz en ascenso que aún desconocía el alcance que tendría aquel proyecto en su trayectoria profesional.

La cantante y actriz recordó recientemente que aquella película representó mucho más que un éxito cinematográfico.

“Para mí cambió todo en mi vida, justo como si hubiera tantas cosas al respecto que cambiaron todo lo que uno es porque, después de que obtuviera el papel y empezáramos a filmar, fui la primera latina en ganar un millón de dólares por una película”, expresó.

El desafío de representar a Selena

Más allá de los logros económicos o del reconocimiento de la industria, Jennifer Lopez aseguró que comprendió desde muy joven el peso que implicaba interpretar a una figura tan querida por millones de personas.

“Fue un gran hito. La gente empezó a hablar de eso. Yo no pensaba en ello, pero es algo que de repente sucede”, comentó.

La artista también recordó que asumió el proyecto con plena conciencia de la responsabilidad que tenía sobre sus hombros.

“También entendí el tipo de responsabilidad que me habían entregado a pesar de que era joven. Yo lo entendí y supe que tenía que hacer un gran trabajo y que estaba representando a nuestra comunidad”, manifestó.

Sus palabras reflejan la dimensión cultural que tuvo la película, especialmente porque llegó apenas dos años después de la muerte de Selena Quintanilla, quien fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar, entonces presidenta de su club de fans.

“La vida de esta mujer fue muy importante y tenía muchos fans. Todo eso lo entendí”, agregó JLo.

El fenómeno que dejó huella en Hollywood

El estreno de “Selena” en marzo de 1997 encontró a una audiencia que todavía seguía conmocionada por la pérdida de la cantante. La producción logró conectar con el público y se convirtió en un importante éxito comercial.

Con un presupuesto cercano a los 20 millones de dólares, la cinta superó los $65 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos, consolidándose como uno de los proyectos biográficos más recordados de su época.

El impacto también se reflejó en la carrera de Jennifer Lopez. Gracias a su trabajo en la película, se convirtió en la primera actriz de origen latino en recibir el mencionado salario por una producción cinematográfica.

A ello se sumó una nominación como Mejor Actriz de Comedia o Musical en los Golden Globes de 1998, reconocimiento que confirmó que aquel papel no sólo impulsó su popularidad, sino que también la posicionó como una de las figuras más prometedoras de Hollywood.

Tres décadas después, el legado de Selena Quintanilla sigue vigente y Jennifer Lopez continúa viendo aquella interpretación como uno de los capítulos más significativos de toda su carrera.

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