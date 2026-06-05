Carlos Vives habló del polémico “like” que le dio a una foto de Piqué y Clara Chía

Un simple toque en la pantalla del teléfono terminó convirtiéndose en una polémica entre dos colegas y, de paso, amigos. Aunque han pasado varios años desde que ocurrió, Carlos Vives volvió a referirse al famoso “me gusta” que apareció en una publicación de Gerard Piqué junto a Clara Chía cuando la separación con Shakira todavía estaba muy latente.

La cercanía entre Vives y la cantante barranquillera hizo que aquella interacción llamara especialmente la atención. Después de todo, ambos construyeron una amistad de décadas que incluso quedó plasmada en el éxito musical “La Bicicleta”.

Por eso, cuando el nombre del artista apareció entre quienes habían reaccionado a una fotografía de Piqué con su nueva pareja, las redes sociales no tardaron en encenderse.

La historia que todavía provoca risas

El tema resurgió durante una entrevista con el locutor puertorriqueño Jorge Pabón, conocido popularmente como Molusco. Fue él quien recordó el episodio al mencionar que las seguidoras de Shakira reaccionaron con fuerza tras descubrir aquel “like”.

“Una vez apareció un ‘like’ tuyo en una foto de Clara Chía y Piqué y obviamente las fanáticas de Shakira te cayeron encima”, le comentó el presentador.

En un primer momento, Vives pareció no recordar el asunto. Sin embargo, cuando entendió de qué le hablaban, no pudo contener la risa. Molusco continuó bromeando sobre la supuesta “alta traición a Shakira” que algunos interpretaron en aquel gesto digital.

Entre carcajadas, el cantante aprovechó para aclarar cómo es realmente su relación con la artista y con el exfutbolista español: “No puede ser… Pero si además yo con Shakira y con Piqué compartimos, con los niños, compartimos con la familia… No, no, uno no se mete en esa vaina”, expresó.

Fue entonces cuando lanzó una explicación inesperada: “Tengo un peligro, se llama mi esposa. A veces hace vainas ahí”, comentó. Cuando Molusco le preguntó directamente si se refería a Claudia Elena Vásquez, Vives respondió: “Yo creo… Estoy seguro de que fue mi esposa o alguien ahí dio ‘like’”.

La versión que había dado años atrás

En mayo de 2023, durante una visita al programa peruano “América Hoy”, el cantante ya había sido consultado por el tema: “¿Eso es verdad?”, le preguntó la conductora Ethel Pozo sobre la reacción en la publicación de Piqué y Clara Chía.

“No, no no, tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo”, respondió entonces.

Más adelante detalló que todo habría sido producto de un error de quienes gestionan sus plataformas digitales: “Eso fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron”, aseguró, añadiendo que alguien de su equipo habría presionado el botón por equivocación y terminó involucrándolo en una controversia que nunca imaginó.

Meses después, Vives también salió en defensa de Shakira al hablar sobre el impacto emocional que tuvo la ruptura con Piqué. Durante una conversación con la cadena radial colombiana “Bésame”, sostuvo que la situación fue especialmente difícil para la cantante.

“No es que ella está herida porque sí”, afirmó. Además, destacó el peso que tienen la familia y el compromiso para una mujer como Shakira, al tiempo que recordó el dolor que pudo representar para ella y para sus hijos el final de una relación de varios años.

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