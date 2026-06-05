Yankees apuestan por el prospecto Spencer Jones para cubrir baja de Aaron Judge

Aaron Judge ya tiene sustituto en New York Yankees después que se confirmó su lesión, le gerencia del equipo del Bronx tomó cartas en el asunto y con una mirada hacia Ligas Menores llamó al Big Show a una de sus jóvenes promesas que mantuvo rendimiento en la temporada MLB 2026.

Sin duda alguna la baja del jardinero estadounidense y vigente ganador del Premio MVP en la Liga Americana supone un golpe bastante fuerte, sobre todo a la alineación titular por lo que significa el aporte con el madero de “El Juez”.

Sin embargo, los movimientos del conjunto por sostener el desempeño y buscar la cima de su división tiene bastante prioridad para confiar plenamente en el accionar del novato Spencer Jones.

Jones, clasificado como el prospecto Nro. 6 del club según MLB Pipeline, fue subido por primera vez el 8 de mayo antes de ser enviado a liga menor dos semanas después. Fue convocado en ese momento cuando el dominicano Jasson Domínguez sufrió un leve esguince en la articulación acromioclavicular izquierda.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

? Recalled OF Spencer Jones (#78) from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

? Placed OF Aaron Judge on the 10-day injured list (retroactive to 6/2) with a stress fracture of his right rib. — New York Yankees (@Yankees) June 5, 2026

Altas expectativas con Spencer Jones

El regreso de Spencer Jones a la Gran Carpa genera altas expectativas, pero también dudas metodológicas debido a sus tendencias ofensivas. Sus números recientes muestran dos caras muy distintas de una misma moneda:

Destrucción en Triple-A: En 43 juegos en las menores, Jones ha lucido dominante con una línea de .258/.366/.592, sumando 13 cuadrangulares, 48 carreras impulsadas y un destacado OPS de .958.

Problemas con el ponche: El talón de Aquiles del jugador sigue siendo el contacto. Acumula 46 ponches en 142 apariciones en Triple-A, una debilidad que quedó totalmente expuesta en su primer ascenso a la MLB, donde bateó apenas para .167 con un astronómico 44.4% de tasa de ponches en 24 turnos.

En su carrera, el toletero acumula 85 cuadrangulares y un porcentaje de slugging de .497 en cinco campañas de liga menor.

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