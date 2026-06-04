Aaron Judge fuera de acción al menos 4 semanas con Yankees por una costilla fracturada

Aaron Judge ha sido diagnosticado con una fractura por estrés en una costilla derecha, una lesión que lo apartará de los terrenos de juego por un mínimo de cuatro a seis semanas antes de recibir una nueva evaluación médica.

Aunque la organización de los New York Yankees emitió un comunicado donde asegura que el jardinero de 34 años se espera que regrese en algún momento de la presente campaña, el panorama real es mucho más complejo.

Este diagnóstico descarta al capitán para la primera mitad del año y sitúa su retorno definitivo, con suerte, hacia el mes de agosto.

The Yankees have announced that Aaron Judge has a stress fracture. He will be reimaged in approximately 4-6 weeks. The team does expect him to return this season. pic.twitter.com/6uVLGK5P8N — Bryan Hoch ?? (@BryanHoch) June 5, 2026

¿Qué es una lesión por estrés como la de Aaron Judge?

Una lesión por estrés, también conocida como fractura por estrés o fractura por sobrecarga, es una pequeña fisura que se desarrolla en un hueso debido a la repetición constante de movimientos o cargas sobre una misma zona del cuerpo.

A diferencia de una fractura tradicional provocada por un golpe o accidente, este tipo de lesión suele aparecer de forma gradual como consecuencia del uso excesivo.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, ocurren cuando el hueso es sometido a una carga repetitiva sin contar con el tiempo suficiente para recuperarse. Con el paso del tiempo, el desgaste supera la capacidad natural de regeneración del organismo y se forman pequeñas grietas en la estructura ósea.

Este tipo de lesiones son frecuentes en deportistas de alto rendimiento, corredores, gimnastas y atletas que incrementan repentinamente la intensidad o duración de sus entrenamientos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el dolor localizado que aumenta con la actividad física, sensibilidad en una zona específica e inflamación alrededor del área afectada. En muchos casos, las molestias disminuyen con el reposo, aunque pueden agravarse si la persona continúa realizando esfuerzos intensos sin tratamiento médico.

No es la primera vez que el jugador de Yankees, enfrenta una lesión de este tipo. En marzo de 2020 fue diagnosticado con una fractura por estrés en una costilla derecha, durante una jugada defensiva.

BREAKING: The Yankees announce that Aaron Judge has been diagnosed with a stress fracture of the first rib on his right side and will be reimaged in 4-6 weeks.



The Yankees also say Judge is expected to return at some point this season. pic.twitter.com/omxvkDy6rZ — SNY Yankees (@snyyankees) June 5, 2026

Golpe a las aspiraciones de Yankees

La baja del Jugador Más Valioso desarma por completo el corazón de la alineación neoyorquina. Judge no ve acción desde el pasado 31 de mayo, y su ausencia ya se siente en la producción de carreras.

La gerencia y el cuerpo técnico se ven obligados a mover sus piezas de forma drástica para intentar mitigar una pérdida que altera las aspiraciones del equipo en la división.

A corto plazo, la rotación en los jardines y el cuadro interior sufrirá modificaciones constantes. José Caballero y Max Schuemann han comenzado a absorber la mayor cantidad de tiempo de juego en el jardín derecho.

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