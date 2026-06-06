Anciano de 98 años golpeado con escoba y silla por una mujer entrando a su edificio: Nueva York salvaje

Un hombre de 98 años fue golpeado con un puñetazo, un palo de escoba y una silla de metal por una mujer en un ataque desencadenado por una discusión sobre un folleto político en un edificio en Brooklyn, según la Policía de Nueva York.

Las autoridades difundieron ayer un video de la sospechosa, con la esperanza de que alguien la reconozca y pueda ser localizada.

El ataque ocurrió cuando el anciano acababa de entrar en su edificio, cerca de la esquina de Maple Street y Rogers Avenue en Prospect-Lefferts Gardens, poco antes de las 4 de la tarde del jueves y comenzó a discutir con una mujer que estaba introduciendo folletos políticos en los buzones de los residentes, según la policía.

Los vecinos indicaron que se trataba de un folleto de campaña para la reelección de Anthony Beckford, miembro del Comité Estatal de Nueva York, de cara a las elecciones primarias del 23 de junio. El edificio tiene una norma estricta de “prohibido colocar folletos o carteles”, tal como indica un letrero en la puerta principal.

Mientras discutían a gritos, la mujer supuestamente golpeó al anciano en la nuca y luego lo agredió con el palo de una escoba y una silla de metal, señalaron los agentes. Posteriormente huyó en dirección este por Maple St. La última vez que se le vio vestía una chaqueta azul oscuro y pantalones deportivos grises, y llevaba una mochila.

El anciano sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar de los hechos. “Es mi marido. Está muy afectado”, declaró al Daily News su esposa, quien prefirió no revelar su nombre. “La policía estuvo aquí. Ellos se están encargando de la situación”.

La policía recuperó imágenes de una cámara de seguridad que mostraban a la mujer introduciendo folletos en los buzones antes del ataque.

El candidato Beckford declaró que “actualmente está revisando la situación para comprender mejor todas las circunstancias”. Asimismo, indicó que se puso en contacto con el anciano agredido para “asegurarse de que se encuentra bien y cuenta con el apoyo necesario”.

Los vecinos describieron a la víctima como una figura muy conocida en la comunidad, a quien siempre se veía barriendo frente a su edificio y ofreciendo ayuda a los residentes de la cuadra. “Siempre está pendiente de que todos estén a salvo”, comentó un vecino que pidió permanecer en el anonimato. “Es una persona encantadora”.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso parecido, en septiembre un robo armado causó problemas de salud que luego provocaron la muerte a José Antonio Tur, casero de 99 años en el Alto Manhattan (NYC).

?WANTED FOR AN ASSAULT: On Thursday, June 4, 2026, at approximately 3:50 P.M., a 98-year-old male victim entered a residential building in the vicinity of Maple Street and Rogers Avenue, in the confines of the 71 Precinct in Brooklyn, when he was approached by an unidentified? pic.twitter.com/g0oSiONXL8 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 5, 2026



