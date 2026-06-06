Cómo proteger los riñones: 4 alimentos que debes aprender a cocinar para optimizarlos

La salud renal tiene como base principal evitar los alimentos que sobrecargan los riñones, seleccionar aquellos que limpian y regeneran el tejido, y saber cómo aprovechar al máximo sus propiedades bioquímicas mediante una correcta cocción.

Cocinar los alimentos de manera adecuada garantiza que sus biocompuestos regeneren los tejidos, reparen las células y contribuyan directamente a la función renal. No se trata solamente de restringir alimentos perjudiciales, sino de extraer el máximo potencial terapéutico de ingredientes clave como el ajo, el pepino, el repollo morado y los arándanos.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (Niddk) recomienda una dieta con moderación en el consumo de alimentos con altos niveles de sodio, fósforo y potasio, así como alimentos que cuiden el corazón.

Recordemos que el daño renal se le atribuye a un conjunto de factores que incluyen enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, pero también a la información incompleta, los consejos a medias y el desconocimiento general de cómo comer correctamente.

¿Cómo y por qué sube la creatinina?

El repollo, el coliflor y los arándanos aportan antioxidantes que ayudan a la función renal. Crédito: Shutterstock

La creatinina alta puede ser una señal de que los riñones no están filtrando adecuadamente. La creatinina es un desecho derivado del metabolismo muscular que normalmente se elimina por la orina. Cuando la función renal disminuye, sus niveles en sangre pueden elevarse.

Una forma de apoyar el trabajo de los riñones, es incluir alimentos ricos en fibras, agua, fibras y antioxidantes. Además, la forma en que preparamos los alimentos puede anular sus beneficios.

1. El pepino: el peligro de la deshidratación por sal

Al preparar una ensalada, es muy común pelar el pepino, cortarlo en rodajas y dejarlo marinar con un poco de sal durante 10 o 15 minutos para quitarle el amargor o extraerle el agua.

La verdad científica advierte que añadir sal incrementa la carga de sodio que tus riñones deben procesar. En un órgano comprometido, manejar este exceso se vuelve difícil, lo que aumenta el riesgo de retención de líquidos y eleva la presión arterial dentro de los riñones.

La recomendación segura: consumirlo entero y sin sal. El pepino es un alimento altamente hidratante, ideal para la salud renal por su bajo contenido en potasio y fósforo . Por ser 95% de agua que ayuda a la eliminación de toxinas.

consumirlo entero y sin sal. El es un alimento altamente hidratante, ideal para la por su bajo contenido en y . Por ser 95% de agua que ayuda a la eliminación de toxinas. Porción diaria ideal: medio pepino al día, crudo, con piel y estrictamente sin sal.

2. El ajo: el error de cocinarlo de inmediato

El secreto está en el corte: al machacar el ajo fresco se rompen sus paredes celulares y se libera la alicina que tiene un efecto nefroprotector. Crédito: Shutterstock

Para aprovechar el componente activo más potente del ajo, la alicina, es obligatorio machacar o picar el diente y dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 10 minutos antes de someterlo al calor. Este reposo activa una enzima llamada alinasa, que convierte la alicina presente de forma natural en el ajo en alicina activa.

Cuando la creatinina está elevada, el ajo bien preparado mejora la circulación sanguínea dentro del tejido renal al aumentar la producción de óxido nítrico en las arteriolas.

Porción diaria ideal: uno o dos dientes de ajo al día, machacados, reposados por 10 minutos y añadidos al plato justo antes de servir (o al final de la cocción).

3. El repollo morado: un escudo contra la inflamación crónica

Uno de los principales beneficios del consumo de repollo son sus propiedades antioxidantes. Crédito: Shutterstock

El repollo es un aliado extraordinario para los riñones debido a su bajo aporte de potasio y fósforo. La variedad de repollo morado, en específico, destaca por su alto contenido de antocianinas, pigmentos naturales con una poderosa actividad antioxidante y antiinflamatoria.

A nivel renal, estos compuestos ayudan a reducir los efectos de los radicales libres que contribuyen a la inflamación crónica que se encuentra elevada en la gran mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica, tal como lo destaca un estudio publicado en el Journal of Renal Nutrition.

Porción diaria ideal: Media taza de repollo morado crudo al día, picado finamente en ensalada o como guarnición fresquita.

4. Los arándanos: protección mitocondrial y de las vías urinarias

Tanto frescos como congelados, los arándanos son una mina de oro en proantocianidinas tipo A. Este compuesto previene eficazmente la adhesión de bacterias al epitelio del tracto urinario, disminuyendo el riesgo de infecciones urinarias recurrentes que suelen desencadenar ciclos peligrosos de inflamación renal.

Asimismo, sus polifenoles (como el ácido clorogénico y la quercetina) protegen directamente las mitocondrias de las células tubulares renales, asegurando que los riñones tengan la energía celular necesaria para seguir filtrando tu sangre.

Porción diaria ideal: Una taza de arándanos al día, ya sean frescos o congelados, sin azúcares añadidos.

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