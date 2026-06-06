EE.UU. cayó en su último amistoso ante Alemania pese al golazo de Antonee Robinson

La selección de Estados Unidos cerró sus ensayos preparatorios para el Mundial 2026 con una derrota 1-2 ante su similar de Alemania en el Soldier Field de Chicago.

Final from Soldier Field. The FIFA World Cup is up next.#USMNT x @CocaCola pic.twitter.com/gpzAEosfsE — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 6, 2026

Estados Unidos y Alemania jugaron un partido poco amistoso, que se jugó con intensidad e incluso una tangana en los minutos finales. Sin puntos de por medio, pero con la confianza en juego a una semana del Mundial.

Muestra de ello fue que los mismos 22 jugadores que empezaron el partido, arrancaron también el segundo tiempo y los cambios no llegaron hasta pasada la hora de juego, cuando Alemania había recuperado ya la ventaja.

Alemania dominó la mayor parte del duelo

Alemania se adelantó cuando apenas había transcurrido un minuto, un gol que hizo pensar en un posible baño germano. Nada más lejos de la realidad.

Kai Havertz gets Germany on the board after just two minutes ?? pic.twitter.com/1qGyD2UUfa — B/R Football (@brfootball) June 6, 2026

Fue un gol de estrategia a balón parado. Joshua Kimmich colgó una falta con precisión milimétrica al corazón del área y Kai Havertz solo tuvo que empujarla ante la pasividad de Miles Robinson, que había perdido la marca.

Pese al golpe del delantero del Arsenal, los hombres de Mauricio Pochettino no bajaron los brazos. Exhibieron algunas de las fragilidades defensivas que ya habían aparecido ante Senegal, pero también mostraron carácter, compostura y capacidad de reacción.

Así llegó el empate en el minuto 37. Antonee Robinson enganchó una volea espectacular desde la frontal del área después de que Jonathan Tah despejara de cabeza un córner botado por Christian Pulisic. El disparo fue imparable para Oliver Baumann.

Pochettino, que ante Senegal había hecho diez cambios al descanso, salió con los mismos jugadores al segundo tiempo, igual que Julian Nagelsmann.

De hecho, Estados Unidos jugaba sus mejores minutos del partido cuando Alemania recuperó la ventaja en el minuto 57 por medio de Leroy Sané. El delantero del Galatasaray recibió un pase preciso de Havertz dentro del área y superó a Matt Freese con un disparo colocado que tocó ligeramente en un defensor.

Leroy Sane on the mark to restore Germany's lead ? pic.twitter.com/V1U5ZnGmV3 — B/R Football (@brfootball) June 6, 2026

Antonee Robinson marcó un verdadero golazo

Antonee Robinson apareció para firmar una verdadera obra de arte. El lateral del Fulham conectó una pelota con precisión y potencia para vencer al arquero alemán y decretar el empate, en una acción que fue celebrada con euforia por los aficionados estadounidenses.

La jugada se volvió rápidamente tema de conversación entre los seguidores del fútbol, especialmente por el contexto del partido y por la cercanía del Mundial.

Más allá del resultado parcial, el gol de Robinson representa una señal positiva para Estados Unidos, que busca llegar con confianza a la Copa del Mundo que organizará junto a México y Canadá.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino viene ajustando detalles y este tipo de actuaciones alimenta la ilusión de competir ante rivales de primer nivel.

Para Alemania, el amistoso también sirve como una prueba importante antes del torneo. La selección europea, cuatro veces campeona del mundo, mide su rendimiento frente a un anfitrión que quiere hacerse fuerte en casa.

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