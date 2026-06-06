Papa León XIV reveló de qué equipo es fanático en España

El papa es del Real Madrid. En la fiesta de la religión en España, el fútbol se coló en la agenda de León XIV incluso antes de aterrizar en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

AL ser preguntado por: ¿Real Madrid o FC Barcelona?, el pontífice respondió sin dudar. “El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, declaró entre risas.

? El Papa es del Real Madrid. ¡Bienvenido, León XIV! pic.twitter.com/7KNUjflmsN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 6, 2026

Es la primera vez que el nuevo pontífice, que ocupa el cargo desde el 8 de mayo de 2025, se pronuncia públicamente sobre sus preferencias futbolísticas. No obstante, también ha mostrado interés en la cultura catalana y, al ser preguntado por el idioma, respondió con una sonrisa: “Solo sé decir bon dia”.

León XIV sucede a Francisco, reconocido seguidor del San Lorenzo argentino. El nuevo pontífice tiene sus propias aficiones deportivas: el tenis y el béisbol ocupan un lugar destacado, aunque su prolongada estancia en Perú (país del que también posee la nacionalidad) fortaleció su interés por el fútbol.

Bienvenida del Real Madrid

A falta de un día para las elecciones, la declaración no ha tardado en llegar desde Valdebebas. Florentino Pérez ha aprovechado su discurso de cierre de campaña para recoger el guante del pontífice: “Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido, santidad”.

La relación entre el nuevo papa y el club blanco ya tiene un precedente. Tras su elección en mayo de 2025, el Real Madrid emitió un comunicado oficial felicitándole y deseándole “un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana”, confiando además en que su pontificado contribuya a fortalecer “la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo”.

La coincidencia tiene además un componente simbólico difícil de ignorar: este domingo los socios del club acuden a las urnas en la ciudad deportiva de Valdebebas para elegir al nuevo presidente, y el lunes el propio León XIV celebrará una misa multitudinaria en el Santiago Bernabéu ante unos 70.000 fieles.

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