Kennedy Center tiene hasta el 12 de junio para eliminar referencias a Trump tras orden judicial

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas inició un proceso para retirar todas las referencias al presidente Donald Trump de sus comunicaciones oficiales, en cumplimiento de una orden judicial que impide renombrar la institución en honor al mandatario.

La dirección del centro, informó Politico, emitió un memorando interno en el que instruyó a los empleados a modificar de inmediato firmas de correo electrónico, membretes y otros documentos para que utilicen únicamente las denominaciones “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” o “Kennedy Center”.

La medida también abarca mensajes de voz, cuentas en redes sociales, comunicados de prensa, formularios, folletos, páginas web y señalización tanto dentro como fuera del edificio. De acuerdo con el documento, todos los cambios deberán completarse antes del 12 de junio.

La decisión responde a un fallo emitido la semana pasada por el juez federal Christopher Cooper, quien concluyó que la junta directiva del centro no tenía autoridad para cambiar oficialmente el nombre de la institución a “Trump-Kennedy Center”.

“Estamos cumpliendo con la orden judicial mientras evaluamos todas las opciones legales para preservar esta revitalización y reconocer el liderazgo del presidente Trump”, declaró Roma Daravi, vicepresenta de relaciones públicas del Kennedy Center, en declaraciones recogidas por la agencia AP.

La controversia se remonta a diciembre, cuando la Casa Blanca anunció que la junta directiva había aprobado por unanimidad renombrar el complejo cultural. En ese momento, la secretaria de prensa Karoline Leavitt argumentó que la decisión reconocía el papel de Trump en la recuperación financiera y la renovación de la institución.

Sin embargo, legisladores demócratas cuestionaron la legalidad de la medida, especialmente después de que Trump destituyera a varios miembros de la junta, incluido su presidente David Rubenstein, y designara nuevos fideicomisarios.

La representante demócrata Joyce Beatty, miembro de la junta por su cargo en el Congreso, presentó una demanda en diciembre de 2025 para frenar el cambio de nombre.

En su sentencia, Cooper sostuvo que la legislación federal que creó el centro establece claramente que la institución debe honrar exclusivamente al expresidente John F. Kennedy. “El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el magistrado.

Además de bloquear el cambio de nombre, el juez anuló una decisión de la junta que contemplaba cerrar el centro durante dos años.

Tras el fallo, Trump manifestó en redes sociales que podría abandonar sus planes de transformación del Kennedy Center y devolver la supervisión del recinto al Congreso si no mantiene influencia sobre las decisiones de la institución.

Pese a ello, el Departamento de Justicia aseguró que continuará defendiendo las facultades del presidente para impulsar cambios en el centro cultural y recuperar su prestigio como uno de los principales espacios de artes escénicas de Estados Unidos.

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