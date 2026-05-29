Juez revierte cierre temporal del Kennedy Center y declara ilegal el cambio de nombre impulsado por Trump

Un juez federal bloqueó este viernes los planes impulsados por la administración del presidente Donald Trump para cerrar temporalmente el Kennedy Center con fines de renovación y determinó además que la junta directiva actuó fuera de sus atribuciones legales al añadir el nombre del mandatario al emblemático centro cultural de Washington.

El juez federal Christopher Cooper concluyó que la decisión aprobada por la junta del Kennedy Center el pasado 16 de marzo fue “mal informada y aparentemente predeterminada”, al considerar que no se evaluaron adecuadamente las obligaciones legales antes de aprobar el cierre del recinto.

“Los administradores podrían haber evaluado la conveniencia del cierre de varias maneras prudentes. Esta no fue una de ellas”, escribió Cooper en su fallo reseñado por The Associated Press.

El magistrado también sostuvo que la junta directiva excedió su autoridad al renombrar unilateralmente el complejo cultural con el apellido Trump. Explicó que el Congreso fue quien otorgó originalmente el nombre de Centro Kennedy, por lo que únicamente el Legislativo puede modificarlo.

La disputa judicial surgió a raíz de dos demandas paralelas presentadas contra el proyecto de renovación. Una fue impulsada por organizaciones dedicadas a la preservación histórica y cultural, mientras que la otra fue presentada por la representante demócrata Joyce Beatty, de Ohio, quien además integra la junta del Kennedy Center como miembro ex officio.

Cooper falló a favor de la demanda de Beatty, aunque rechazó la presentada por los grupos de preservación. Durante el proceso, abogados del Departamento de Justicia defendieron que las renovaciones previstas eran limitadas y que la junta tenía autoridad suficiente para aprobarlas sin necesidad de autorizaciones adicionales.

Sin embargo, los demandantes argumentaron que existía preocupación sobre posibles alteraciones que afectaran el valor histórico del edificio. En las audiencias judiciales se mencionaron declaraciones previas de Trump en las que planteaba exponer completamente la estructura de acero del complejo.

Beatty expresó temor de que el Kennedy Center pudiera sufrir transformaciones similares a las realizadas recientemente en espacios de la Casa Blanca, como el Ala Este y el Jardín de las Rosas.

Trump aumentó su influencia sobre el Kennedy Center

Desde su retorno a la Presidencia, Trump ha incrementado su influencia sobre el Kennedy Center.

El mandatario nombró a una nueva junta directiva alineada con su administración y fue designado presidente del organismo. Posteriormente, su nombre fue ubicado en la fachada de una de las edificaciones del recinto, considerado un homenaje permanente al expresidente John F. Kennedy.

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, afirmó el viernes que la institución revisará cuidadosamente la decisión judicial y confía en que una corte de apelaciones respaldará las acciones adoptadas por la junta.

“Con $257 millones de dólares asegurados por el presidente Trump y aprobados por el Congreso, contamos con los recursos necesarios y seguimos comprometidos a explorar todas las vías legales para garantizar que el Centro Trump Kennedy sea restaurado como un hito cultural nacional para el disfrute de todos los estadounidenses”, declaró Daravi.

Pese a la controversia, el Kennedy Center continúa operando, aunque con una programación más reducida que en años anteriores. Trump asistió en marzo al estreno del musical Chicago, mientras que producciones como Moulin Rouge siguen programadas para junio.

Además, el comediante Bill Maher recibirá el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense el próximo 28 de junio, en un evento que se esperaba fuera uno de los últimos actos importantes antes del cierre temporal del recinto.

Cooper, quien emitió el fallo, fue nominado al cargo por el expresidente demócrata Barack Obama.

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