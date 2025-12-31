Trump-Kennedy Center demandará al músico Chuck Redd por cancelar actuación en Navidad

El Centro Trump-Kennedy, dirigido por Richard Grenell, designado por el presidente Donald Trump, planea presentar una demanda por un millón de dólares contra el músico de jazz Chuck Redd, luego de que el artista cancelara una actuación programada para la Nochebuena, confirmó un portavoz del centro cultural a ABC News.

La presentación, una sesión anual de jazz prevista para la noche del 24 de diciembre en Washington, fue cancelada días después de que el nombre de Trump se añadiera a la señalización del edificio, junto al del expresidente John F. Kennedy. La cancelación fue confirmada en el sitio web oficial del centro cultural nacional.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, que informó primero sobre la cancelación, Redd explicó que decidió retirarse del evento tras ver el cambio de nombre tanto en el sitio web como posteriormente en el edificio.

No está claro si el músico cuenta con representación legal.

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Centro Trump-Kennedy, calificó la decisión del músico como “egoísta e intolerante” y confirmó la intención de presentar una queja legal.

“Cualquier artista que cancele su espectáculo por diferencias políticas no cumple con el deber fundamental de actuar para todos”, señaló en un comunicado.

Añadió que el centro es una institución “bipartidista” y que “el gran arte trasciende la política”.

¿Quién es Chuck Redd?

Redd es un reconocido baterista y vibrafonista de jazz que fue artista residente del Smithsonian Jazz Café entre 2004 y 2008 y miembro durante 15 años de la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra, según su perfil en el sitio web del centro.

La controversia surge tras el anuncio del 18 de diciembre de que la junta directiva del Kennedy Center, ahora integrada por designados de Trump, votó por unanimidad cambiar el nombre del edificio a “Trump-Kennedy Center”. La señalización fue actualizada un día después.

El centro cultural, ubicado a orillas del río Potomac, abrió en 1971 como el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Trump, quien inició su segundo mandato el 20 de enero, reemplazó a la mayoría de los miembros de la junta y fue elegido presidente del organismo en febrero de 2025.

La representante demócrata Joyce Beatty, miembro ex officio de la junta, presentó una demanda argumentando que el cambio de nombre requiere aprobación del Congreso. La Casa Blanca defendió la decisión, afirmando que Trump “salvó” al centro en términos financieros y de reputació

