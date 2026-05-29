Trump dice no tener interés en seguir con la renovación del Kennedy Center tras fallo que bloquea su plan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene “ningún interés” en continuar con su propuesta de renovación del Kennedy Center si no puede ejecutar los cambios que considera necesarios, tras un fallo de un juez federal que bloqueó aspectos de su plan y cuestionó decisiones de la administración sobre la emblemática institución cultural de Washington.

“A menos que tenga la libertad de hacer lo que mejor sé hacer, que es revivir esta institución, física, financiera y artísticamente, no tengo ningún interés en continuar lo que solo podría ser un viaje sin esperanza hacia el ‘País de Nunca Jamás’”, escribió Trump en su red Truth Social, horas después de la decisión judicial.

El mandatario también calificó al juez federal como alguien que “debería avergonzarse de sí mismo” y aseguró que ha instruido a su administración a “hacer todos los arreglos necesarios” para transferir el control del centro artístico al Congreso.

El pronunciamiento de Trump llegó después de que el juez federal Christopher Cooper, en Washington, determinara que la inclusión del nombre del presidente en el Kennedy Center fue realizada de forma ilegal y ordenara su eliminación de la fachada y de cualquier material oficial en un plazo de dos semanas, reseñó Associated Press.

El fallo también bloqueó temporalmente el cierre del recinto para una renovación de gran escala impulsada por la administración.

Cooper sostuvo que la votación de la junta del centro que respaldó el cierre de las instalaciones fue “mal informada y aparentemente premeditada”, al considerar que no cumplió con sus obligaciones legales. Además, concluyó que la administración excedió sus competencias al añadir el nombre de Trump al edificio, ya que el Congreso es la única autoridad facultada para modificar su denominación.

El juez también rechazó la idea de cerrar el centro para iniciar obras en julio, previstas para durar alrededor de dos años, al considerar que los responsables no evaluaron adecuadamente otras alternativas.

En respuesta al fallo, la Casa Blanca y representantes del Kennedy Center han insistido en que el proyecto de renovación es necesario debido al deterioro de la infraestructura, que incluye daños por agua y equipos obsoletos, según recorridos realizados por directivos de la institución.

Desde la institución, la vicepresidenta de relaciones públicas, Roma Daravi, afirmó que confían en que una corte de apelaciones revertirá la decisión y respaldará a la junta directiva en su intención de reconocer las contribuciones del presidente al centro cultural. También defendió la disponibilidad de recursos para la restauración, que incluyen $257 millones de dólares asegurados, según dijo.

El caso se suma a una serie de disputas legales relacionadas con proyectos impulsados por Trump en Washington durante su segundo mandato, en los que ha promovido intervenciones en edificios federales y monumentos históricos, varias de las cuales han sido impugnadas en tribunales.

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