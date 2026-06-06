Niño murió mientras dormía al quemarse su hogar en NJ; varios heridos

Un incendio de rápida propagación en una vivienda de Nueva Jersey cobró la vida de un niño de 11 años y dejó dos parientes suyos gravemente quemados, la madrugada de ayer.

La policía recibió una llamada al 911 alertando sobre un incendio en la calle Chauncey de Perth Amboy, poco antes de las 3 a.m. del viernes. Los equipos de emergencia llegaron en cuestión de minutos y comenzaron de inmediato a ayudar a los residentes a evacuar, según el departamento de bomberos.

Un hombre adulto y un adolescente de 17 años -hermano del niño fallecido- fueron trasladados en helicóptero al Cooperman Barnabas Medical Center, hospital especializado en quemaduras en Livingston, indicó NJ.com.

Asimismo otro civil, un bombero y un agente de policía sufrieron heridas leves durante las labores de emergencia. Todos ellos fueron atendidos en la escena y dados de alta, detalló ABC News.

Es una pérdida devastadora para una familia y nuestra comunidad" Helmin Caba – Alcalde de Perth Amboy (NJ)

Las víctimas no han sido identificadas, y la causa y circunstancias de las llamas están bajo investigación. Las autoridades señalaron que el edificio afectado alberga seis apartamentos y que en él vivían unas 25 personas. No se ha determinado cuánto tiempo permanecerán desplazados los residentes, quienes están siendo asistidos por la Cruz Roja.

“Es una pérdida devastadora para una familia y nuestra comunidad”, declaró el alcalde de Perth Amboy, Helmin Caba. “Quiero agradecer a nuestros agentes de policía, bomberos, personal de servicios de emergencia y socios de ayuda mutua que acudieron al lugar y trabajaron incansablemente en condiciones difíciles. A medida que vayamos conociendo más detalles pido a nuestra comunidad que tenga a la familia presente en sus pensamientos y que respete su privacidad durante este momento tan doloroso”.

El mes pasado 3 hermanos, todo niños pequeños, fallecieron tras ser rescatados en condición crítica al quemarse su hogar en El Bronx (NYC). En marzo fallecieron una bebé y tres adultos al incendiarse un edificio en Queens (NYC), y luego un hispano fue acusado de haber provocado intencionalmente esa tragedia.