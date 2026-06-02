Marco Rubio: Cuba seguirá siendo un “Estado fallido” sin un cambio de liderazgo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio afirmó que Cuba necesita un cambio de liderazgo para poder emprender una transformación profunda y dejar atrás lo que describió como un “Estado fallido” que representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Durante una audiencia en el Senado, Rubio sostuvo que las actuales estructuras de poder en la isla impiden cualquier reforma significativa y cuestionó la capacidad del sistema cubano para corregirse desde dentro.

“La pregunta es: ¿es posible que logren reformarse dadas las personas que actualmente están al mando? (…) Y creo que la respuesta es que no pueden”, declaró.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que no ve posible una reforma real “a menos que asuman nuevas personas o que se imponga una nueva mentalidad”.

El funcionario explicó que Washington ya ha mantenido contactos con representantes cubanos para plantear lo que, a juicio de la Administración de Donald Trump, debería ocurrir para recuperar la economía de la isla, aunque evitó ofrecer detalles sobre esas conversaciones.

Modelo de gobierno

Rubio defendió que los problemas energéticos y económicos de Cuba comenzaron mucho antes de las medidas adoptadas por Washington este año.

Según afirmó, la escasez de combustible y los apagones eran una realidad previa al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos tras la captura y salida del poder de Nicolás Maduro.

“Lo que ha cambiado es que ya no reciben petróleo gratuito de Venezuela”, señaló el secretario de Estado, quien sostuvo que la situación cubana es más compleja que la venezolana.

También volvió a cuestionar el papel de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, al que responsabilizó de concentrar una parte sustancial de la economía sin que esos recursos beneficien a la población.

Terrorismo e inteligencia extranjera

En la misma audiencia, Rubio acusó a La Habana de haber respaldado históricamente a organizaciones armadas de izquierda en América Latina.

El secretario mencionó entre los ejemplos al ELN, las FARC y grupos derivados de esa antigua guerrilla colombiana, y aseguró que Cuba ha servido de apoyo para movimientos que Washington considera terroristas.

Asimismo, afirmó que la isla alberga instalaciones de inteligencia utilizadas por China y Rusia para recopilar información, una acusación que el Gobierno cubano ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Creciente tensión

Las declaraciones se producen en un momento de presión creciente sobre La Habana por parte de la Administración Trump.

Desde enero, Washington ha endurecido las medidas económicas contra Cuba, mientras ambos países mantienen contactos discretos entre funcionarios diplomáticos, responsables de inteligencia y mandos militares en busca de una salida a la crisis.

El Gobierno cubano, por su parte, sostiene que cualquier cambio político corresponde exclusivamente al pueblo de la isla y ha denunciado que Estados Unidos mantiene una estrategia de presión destinada a forzar transformaciones internas.

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