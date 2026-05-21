Rubio califica a Raúl Castro como fugitivo de la justicia estadounidense

El secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un fugitivo de las leyes estadounidenses en declaraciones ofrecidas en Miami, que se dan un día después de que el Departamento de Justicia presentara cargos formales de asesinato contra el exmandatario.

La imputación penal contra Castro, de 94 años, se enfoca hechos ocurridos en 1996, cuando ejercía el cargo de ministro de Defensam por la muerte de cuatro tripulantes pertenecientes a la agrupación de exiliados Hermanos al Rescate, cuyas dos aeronaves civiles resultaron derribadas.

Detalles de la investigación a Castro

La investigación evidencia un registro en audio de junio de ese año, donde el exdirigente reconoció ante comunicadores locales haber emitido la instrucción del ataque.

“No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes”, declaró Rubio respecto a un posible plan para detener a Castro.

Asimismo, funcionario agregó que las pruebas recolectadas son contundentes porque el acusado admite el derribo de las estructuras aéreas.

Aumenta presión estadounidense sobre el régimen cubano

El procedimiento pone en aumento las acciones de presión de la administración Trump hacia Cuba. La reciente medida generó comparaciones públicas con el traslado y detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro a inicios de año para enfrentar cargos de narcotráfico.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó los señalamientos legales emitidos desde Washington contra el expresidente. El mandatario cubano afirmó que la acusación responde a intereses políticos, argumentando que no posee fundamentos jurídicos válidos,D y que el objetivo principal de la Casa Blanca es construir un argumento para iniciar una incursión armada en la isla caribeña.

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