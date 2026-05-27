Marco Rubio asegura que diálogo con Cuba debe dar “un buen resultado” para la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles que las conversaciones con La Habana deben producir un resultado “bueno para el pueblo cubano”, en medio de un contexto en el que Washington mantiene abiertos simultáneamente varios frentes de política exterior en la región.

Rubio insistió en que el objetivo de los contactos con el Gobierno cubano es lograr mejoras concretas para la población de la isla, aunque subrayó que el desenlace “tiene que” ser positivo y advirtió que Estados Unidos seguirá implicado en el proceso.

“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó durante un reunión encabezada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia estadounidense enmarcó además el caso cubano dentro de la seguridad nacional de su país, al advertir que la situación de la isla no puede desligarse de su cercanía geográfica.

“Un Estado fallido a 90 millas supone una amenaza para la seguridad nacional”, dijo Rubio, en referencia a los 145 kilómetros que separan a Cuba de Florida.

En su intervención, también volvió a criticar la estructura económica cubana, señalando que gran parte de los ingresos del país están controlados por conglomerados vinculados a las Fuerzas Armadas, sin que esos recursos lleguen a la población.

Rubio sostuvo que el sistema político cubano ha generado problemas estructurales en la isla y describió al Gobierno como liderado por “un grupo de comunistas incompetentes”.

Venezuela y el petróleo en la agenda regional

Las declaraciones sobre Cuba llegaron en la misma reunión en la que Rubio también abordó la situación de Venezuela, donde Estados Unidos impulsa un plan de tres fases tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026.

Según explicó el secretario de Estado, más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano han sido enviados a Estados Unidos desde el 3 de enero de 2026, en el marco de un esquema que incluye estabilización, recuperación económica y transición política.

Rubio aseguró que esos recursos petroleros ya no están siendo desviados y que, por primera vez, “están beneficiando al pueblo venezolano”, al tiempo que destacó la reorganización del sector energético bajo condiciones de mercado.

El funcionario enmarcó esta estrategia dentro del plan más amplio diseñado por la administración Trump para Venezuela, que incluye el uso del petróleo como herramienta de estabilización y la apertura del sector a empresas estadounidenses y occidentales.

“Ese proceso continúa”, subrayó sobre el plan para Venezuela.

Sigue leyendo:

• Rubio califica a Raúl Castro como fugitivo de la justicia estadounidense

• Director de la CIA llevó a una reunión secreta en Cuba a un agente que participó en la captura de Maduro

• Marco Rubio se burla de Maduro al usar el traje deportivo de su arresto en Venezuela