Alexander Zverev rompe sequía alemana de 87 años y hace historia al conquistar Roland Garros

Alexander Zverev hizo historia este domingo en París, rompiendo una maldición personal que lo perseguía desde hace años y acabando una sequía de casi un siglo para Alemania en el tenis.

El joven de 29 años conquistó por fin su primer título de Grand Slam, al coronarse campeón de Roland Garros tras una final extenuante ante el italiano Flavio Cobolli, resuelta por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1.

El triunfo del alemán es histórico, ya que para encontrar a los últimos campeones alemanes en el cuadro masculino de Roland Garros hay que retroceder casi un siglo, hasta los años 30, cuando Gottfried von Cramm levantó el trofeo en 1934 y 1936, y Henner Henkel lo hizo en 1937.

La victoria de Zverev también pone fin a una sequía de tres décadas sin títulos masculinos de Grand Slam para Alemania, desde que Boris Becker conquistara el Abierto de Australia en 1996.

En el siglo XXI, el tenis alemán solo había festejado en los Grand Slam con los éxitos de Angelique Kerber en Australia (2016), Estados Unidos (2016) y Wimbledon (2018).

Zverev arrancó arrollador con un 6-1, pero Cobolli reaccionó y empató el duelo al llevarse el segundo set 6-4. El alemán recuperó el control en el tercero con otro 6-4 y el italiano forzó el quinto tras imponerse en un tie-break muy peleado.

En la ronda decisiva, Zverev no dejó espacio para el suspenso y se adelantó 4-0 para cerrar con un contundente 6-1.

Por su parte, Cobolli no pudo repetir su triunfo de Múnich e Italia sigue sin un campeón masculino en Roland Garros desde 1976.

El ganador, Alexander Zverev de Alemania (izquierda), y el segundo clasificado, Flavio Cobolli de Italia, se abrazan con sus trofeos tras la final masculina del torneo de tenis Roland Garros en París, el domingo 7 de junio de 2026. (Foto AP/Christophe Ena)

La cuarta fue la vencida para un Zverev que en las tres finales de Grand Slam anteriores había terminado derrotado.

Le ocurrió en el Abierto de Estados Unidos 2020 ante Casper Ruud, Roland Garros 2024 contra Carlos Alcaraz y Abierto de Australia 2025 frente a Jannik Sinner.

Esta edición del Roland Garros tuvo campeón debutante en el cuadro femenino y masculino. El pasado sábado se coronó la rusa Mirra Andreeva, de 19 años, que tampoco había ganado uno de los cuatro grandes.



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