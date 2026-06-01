Serena Williams sale del retiro y volverá al tenis a los 44 años

Serena Williams vuelve al circuito a los 44 años con una invitación para jugar dobles en el torneo de césped del Queen’s Club, tras cuatro años de inactividad luego de su “pausa” en 2022.

La exnúmero uno del mundo y dueña de 23 títulos de Grand Slam aceptó un ‘wild card’ para competir en dobles en el certamen londinense que inicia el 8 de junio.

El anuncio lo hizo oficial a través de un video compartido en sus diferentes redes sociales. Bajo el lema de “las buenas noticias vuelan”, en el audiovisual se ve a Serena caminado dentro de una cancha de tenis vestida con atuendo de partido y una raqueta en la mano.

La leyenda hace una pausa para ir a atender una llamada telefónica en el banquillo. Posteriormente, ofreció una declaración en el sitio oficial del torneo.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

“Queen’s Club se siente como el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo. El césped me ha dado algunos de los momentos más importantes de mi carrera, estoy entusiasmada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte”, señaló.

Será su primera participación profesional desde su despedida en el US Open 2022, cuando insistió en que no quería hablar de “retiro”, sino de una etapa de “evolución” lejos del tenis.

Su último partido individual fue ante Alja Tomljanovic en Nueva York, una noche cargada de homenajes pero sin anuncio definitivo sobre su futuro.

La menor de las hermanas Williams es considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos. A lo largo de su histórica carrera conquistó 23 títulos de Grand Slam en individuales, además de 14 coronas en dobles junto a su hermana Venus Williams y dos medallas de oro olímpicas.



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