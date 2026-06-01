Paraguayo Daniel Vallejo recibe histórica multa por comentario machista en Roland Garros

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo recibió una multa de $65,000 dólares en Roland Garros después de afirmar que su partido de segunda ronda no debería haber sido arbitrado por una mujer, anunciaron los organizadores el lunes.

Vallejo perdió la semana pasada ante el adolescente francés Moise Kouame tras una tensa batalla a cinco sets que duró casi cinco horas. Posteriormente declaró al sitio web de tenis Clay que “este tipo de partido necesita ser arbitrado por un hombre”.

“Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (…) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, dijo Vallejo tras su derrota por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8).

#Tenis | LO QUE DIJO DANI ??



Estas fueron las declaraciones pospartido de Daniel Vallejo, tras caer en segunda ronda, que le traerán una importante sanción por parte de Roland Garros ??



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El paraguayo se presentó, en la capital francesa, por primera vez en un torneo Grand Slam y cosechó su primera alegría al vencer al británico Cameron Norrie, antes de despedirse en un maratónico cruce ante la revelación del campeonato en un partidazo.

Declaraciones inaceptables

Amélie Mauresmo, Directora de Roland Garros, consideró “inaceptables” las palabras de Vallejo. La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda, señaló la ex tenista francesa.

El torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo, de 22 años, son “inaceptables” y consideró que “el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel”.

La multa de $65,000 euros es la más abultada en la historia del torneo. “Está claro que es algo inaceptable para nosotros, para el torneo, para la Federación incluso más allá del torneo. Este tipo de comentario no tiene cabida aquí”, dijo Mauresmo.

Après les propos sexistes de Daniel Vallejo sur l’arbitre Ana Carvalho, la directrice de Roland-Garros a confirmé le montant de l’amende infligée au joueur. ?



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Preanunciada la sanción, el dueño de cinco títulos Challenger y pupilo del argentino Andrés Schneiter, se defendió tras sus dichos y aclaró que los mismos fueron mal interpretados. “Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella, estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas”.

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