Elon Musk apunta a una fortuna de 1 billón de dólares: así de enorme sería su riqueza

Elon Musk podría convertirse en la primera persona de la historia en alcanzar una fortuna superior a $1 billón. Si la próxima salida a bolsa de SpaceX se concreta con la valoración esperada por los mercados, el empresario sudafricano superaría un nivel de riqueza nunca antes visto en la economía moderna.

Actualmente, Musk posee alrededor de $273 mil millones en acciones y opciones relacionadas con Tesla.

Sin embargo, gran parte de la atención está puesta en SpaceX, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial que prepara una oferta pública inicial de acciones.

De acuerdo con las estimaciones citadas por diversos analistas, SpaceX podría alcanzar una valoración cercana a $1.77 billones.

Debido a que Musk controla casi la mitad de la compañía, su participación tendría un valor aproximado de $841,000 millones.

Si se suman sus participaciones en Tesla y SpaceX, la fortuna del empresario ascendería a unos $1.11 billones, una cifra superior al producto interno bruto de la mayoría de los países.

Aun así, los especialistas recuerdan que se trata principalmente de riqueza en papel.

Es decir, el patrimonio de Musk depende del valor de mercado de sus acciones y podría aumentar o disminuir conforme cambien las valuaciones de Tesla y SpaceX.

¿Qué tan grande es una fortuna de $1.11 billones?

Para dimensionar esa cantidad, basta considerar que un billón de dólares equivale a un millón de millones.

Incluso gastando $1 millón cada hora, todos los días sin interrupción, una persona tardaría más de un siglo en agotar una fortuna de ese tamaño.

Las comparaciones económicas ayudan a ilustrar mejor la magnitud de la cifra.

Más riqueza que la economía de la mayoría de los países

Datos del Fondo Monetario Internacional muestran que solo unas 20 economías del mundo superan los $1.1 billones en producción anual.

Eso significa que países enteros como Taiwán ($977,000 millones), Irlanda ($779,000 millones), Suecia ($760,000 millones), Singapur ($660,000 millones) e incluso Sudáfrica ($480,000 millones), país natal de Musk, tienen economías más pequeñas que la fortuna que podría alcanzar el empresario.

Más que toda la economía de Manhattan

Ni siquiera es necesario salir de Estados Unidos para encontrar comparaciones sorprendentes.

La isla de Manhattan, considerada uno de los centros financieros más importantes del mundo y sede de Wall Street, registró un producto interno bruto ligeramente superior a $1 billón en 2024, según datos de la Reserva Federal.

Eso significa que la riqueza proyectada de Musk sería superior a toda la actividad económica anual generada en Manhattan.

Más que todas las propiedades de Houston

Houston, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y uno de los principales centros energéticos del país, tiene propiedades residenciales y comerciales con un valor conjunto estimado de $879 mil millones.

La fortuna potencial de Musk superaría incluso el valor total de todos los bienes inmuebles de esa ciudad texana.

Más que todos los vehículos nuevos comprados en Estados Unidos

Los automóviles representan una de las compras más importantes para las familias estadounidenses.

Durante 2025 se vendieron aproximadamente 16.3 millones de vehículos nuevos en el país.

Con un precio promedio récord de $48,402 por unidad, el valor total de esas compras alcanzó alrededor de $789,000 millones, todavía por debajo de la riqueza proyectada del fundador de Tesla.

Más que varios multimillonarios tecnológicos juntos

Incluso la suma de algunas de las mayores fortunas tecnológicas del mundo quedaría por debajo.

Las riquezas combinadas de Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison y Jeff Bezos están estimadas en aproximadamente $1.09 billones, una cifra ligeramente inferior a los $1.11 billones que Musk podría acumular si se cumplen las expectativas sobre SpaceX.

Más que los equipos deportivos más valiosos del planeta

Las franquicias deportivas suelen ser algunos de los activos favoritos de los multimillonarios. Sin embargo, la diferencia sigue siendo enorme.

Según cálculos de Forbes, los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo tienen un valor conjunto aproximado de $353,000 millones, menos de la tercera parte de la fortuna que podría alcanzar Musk.

Entre ellos figuran equipos como los Dallas Cowboys, valorados en cerca de $13,000 millones, y los Toronto Raptors, con una valuación aproximada de $5,000 millones.

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