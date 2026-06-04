Elon Musk ha ganado un promedio de $992 por segundo a lo largo de su carrera

La fortuna de Elon Musk continúa rompiendo récords y generando comparaciones difíciles de imaginar. Un análisis realizado por The Wall Street Journal calculó que el empresario ha acumulado riqueza a un ritmo promedio de $992 por segundo durante los últimos 31 años, una cifra que refleja el crecimiento extraordinario de empresas como Tesla y SpaceX.

El estudio surge mientras SpaceX se prepara para una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) que podría acercar aún más a Musk al título de la primera persona con una fortuna superior al billón de dólares.

Una fortuna cercana al billón de dólares

Según el análisis de The Wall Street Journal, la riqueza de Musk ronda actualmente los $970,000 millones, una cantidad que supera el producto interno bruto anual de más de 125 países.

Entre las naciones cuyo PIB es menor que la fortuna estimada del empresario se encuentra Sudáfrica, país donde nació.

La magnitud de esa riqueza también permite hacer otras comparaciones llamativas. De acuerdo con el diario estadounidense, Musk tendría suficiente dinero para comprar todas las franquicias de la NFL y la NBA y aun así conservar más de $500,000 millones.

Casi mil dólares por segundo durante tres décadas

Al distribuir el crecimiento de su patrimonio a lo largo de sus 31 años de trayectoria empresarial, el cálculo arroja un promedio de $992 por segundo.

Eso equivale a más de $59,500 por minuto, erca de $3.57 millones por hora y más de $85 millones por día.

Aunque se trata de un promedio teórico basado en la evolución de su patrimonio, la cifra ilustra la velocidad con la que ha aumentado su riqueza gracias al desempeño de sus compañías.

Una diferencia enorme frente al hogar promedio

The Wall Street Journal también comparó la fortuna de Musk con los ingresos de una familia promedio en Estados Unidos.

Tomando como referencia un ingreso anual de $83,730, el periódico estimó que un hogar típico necesitaría aproximadamente 11 millones de años para generar una riqueza equivalente a la del empresario.

La comparación busca mostrar la enorme distancia existente entre las mayores fortunas del mundo y los ingresos promedio de la población.

Gran parte de la riqueza no está en efectivo

A pesar de las cifras astronómicas, el análisis aclara que la mayor parte del patrimonio de Musk no consiste en dinero disponible en efectivo.

Su fortuna está ligada principalmente al valor de las acciones que posee en empresas como Tesla y SpaceX, por lo que fluctúa constantemente conforme cambian los mercados financieros.

En otras palabras, no se trata de una cantidad que pueda retirar directamente de una cuenta bancaria, sino de riqueza respaldada por la valoración de sus participaciones empresariales.

SpaceX impulsa el crecimiento de su patrimonio

Uno de los factores más importantes detrás del aumento reciente de la fortuna de Musk es SpaceX.

Según el reporte, la empresa fijó el precio de su oferta pública inicial en $135 por acción, lo que le otorga una valoración aproximada de $1.77 billones.

Cuando las acciones comiencen a cotizar en bolsa la próxima semana, el valor de mercado de SpaceX podría seguir cambiando, lo que tendría un impacto directo en la riqueza estimada de su fundador.

El camino hacia una riqueza sin precedentes

El análisis concluye que la creación de compañías como Tesla y SpaceX ha permitido a Musk alcanzar niveles de riqueza que no tienen precedentes en la historia moderna de los negocios.

Si el valor de sus empresas continúa aumentando, algunos analistas consideran posible que se convierta en la primera persona en alcanzar una fortuna superior a un billón de dólares.

Por ahora, las cifras ya lo colocan en una categoría financiera que supera ampliamente la riqueza acumulada por la mayoría de los empresarios y multimillonarios del mundo.

Sigue leyendo:

– Elon Musk vivía con un presupuesto de $1 al día para comida cuando llegó a EE.UU.

– El 1% más rico de EE.UU. acumula $55 billones mientras millones enfrentan el alto costo de vida

– Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo el 12 de junio