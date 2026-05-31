Elon Musk vivía con un presupuesto de $1 al día para comida cuando llegó a EE.UU.

Antes de convertirse en la persona más rica del mundo y liderar empresas como Tesla y SpaceX, Elon Musk se impuso un reto poco común: comprobar si podía sobrevivir gastando apenas $1 al día en comida.

Según ha contado el propio empresario, el experimento ocurrió cuando era adolescente y acababa de llegar a Norteamérica, mucho antes de construir su imperio tecnológico.

La prueba no tenía como objetivo perder peso ni llamar la atención. Musk quería saber si sería capaz de mantenerse con muy poco dinero en caso de que todos sus planes empresariales fracasaran.

El experimento que realizó al llegar a Norteamérica

Durante una entrevista en el programa StarTalk Radio en 2015 con el astrofísico Neil deGrasse Tyson, Musk explicó que comenzó a probar este estilo de vida poco después de mudarse a Canadá a los 17 años, antes de estudiar en la Universidad de Pensilvania.

Al recordar aquella etapa, Musk explicó: “Pensé que podría estar en un apartamento destartalado con mi computadora y estaría bien y no moriría de hambre”.

El empresario dijo que decidió poner a prueba esa teoría viviendo con un presupuesto extremadamente limitado para alimentación.

“Intentaba vivir con $1 al día, y pude hacerlo”, afirmó Musk. “Simplemente compras comida al por mayor en el supermercado”.

Salchichas, naranjas y pasta: la dieta de Musk

Durante la conversación, Tyson sugirió que probablemente había sobrevivido a base de arroz y frijoles, pero Musk reveló que eligió otros alimentos.

“Sí, yo opté más por las salchichas”, comentó. “Salchichas y naranjas. Pero después de un tiempo te cansas mucho de los hot dogs y las naranjas”.

Además de esos productos, explicó que utilizaba alimentos económicos que rendían para varias comidas.

“Sabes, pasta, pimiento verde y un gran bote de salsa; eso también puede rendir bastante”.

Gracias a esa estrategia, Musk llegó a una conclusión que marcaría su forma de pensar sobre el riesgo.

“Entonces pensé: está bien, si puedo vivir con un dólar al día, al menos desde el punto de vista del costo de los alimentos, es bastante fácil ganar unos $30 al mes”.

Lo que significaba $1 al día en aquella época

Cuando Musk realizó el experimento, a principios de la década de 1990, gastar $1 diario equivalía a aproximadamente $30 al mes.

Sin embargo, el panorama actual es muy diferente. Ajustando la cifra por inflación, ese dólar representaría poco más de $2 diarios en la actualidad.

Aun así, los precios de los alimentos han aumentado mucho más rápido que esa referencia.

Un paquete básico de salchichas puede costar hoy alrededor de $5 o más, mientras que una sola naranja puede acercarse a $1 dependiendo de la región y la temporada.

Aunque la pasta sigue siendo relativamente económica, ingredientes como salsa, verduras y otros productos básicos elevan el gasto total.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en la fuente, reproducir hoy la misma rutina alimenticia probablemente costaría entre $3 y $6 diarios, incluso comprando al mayoreo y buscando ofertas.

La lección que Musk extrajo de la experiencia

Según el empresario, el verdadero valor del experimento no estaba en las salchichas ni en las naranjas, sino en eliminar el miedo al fracaso.

Musk consideraba que si el peor escenario posible era vivir modestamente con una computadora y comida básica, entonces asumir riesgos empresariales resultaba mucho menos intimidante.

Esa mentalidad, según el análisis, terminó reflejándose en algunas de las apuestas más arriesgadas de su carrera, incluyendo los años en que Tesla enfrentó problemas financieros durante la crisis económica y las múltiples pruebas fallidas de cohetes que SpaceX tuvo que superar antes de lograr el éxito.

Una filosofía basada en reducir el miedo

La historia también ayuda a explicar por qué muchos inversionistas continúan apostando por nuevas empresas y emprendedores pese a los altos riesgos.

La idea central es que quienes logran sentirse cómodos con la incertidumbre suelen estar más dispuestos a perseguir proyectos ambiciosos.

En el caso de Musk, aquella etapa de austeridad le permitió establecer una especie de red de seguridad psicológica.

Al convencerse de que podría sobrevivir incluso si las cosas salían mal, se sintió más preparado para asumir riesgos cada vez mayores.

Según la reflexión presentada en la fuente, una de las lecciones que parece haber guiado gran parte de la carrera del empresario es que cuando la supervivencia deja de parecer aterradora, tomar decisiones arriesgadas se vuelve mucho más fácil.

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