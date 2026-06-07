Irán dispara once misiles contra Israel, que afirma haberlos interceptado sin daños

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel en respuesta a los ataques israelíes en el Líbano y advirtió que cualquier represalia o nueva ofensiva en territorio libanés recibirá una “respuesta devastadora”, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron haberlos interceptado todos.

Los ataques fueron confirmados por la televisión estatal iraní IRIB, que informó del lanzamiento de al menos once misiles contra territorio israelí, en lo que representa la primera ofensiva de este tipo desde el alto el fuego alcanzado en abril.

Las autoridades iraníes difundieron imágenes de los proyectiles sobre el cielo de la provincia de Kermanshah y celebraciones en algunas zonas del país.

Mientras se desarrollaba la operación, el Ministerio de Exteriores iraní mostró símbolos del Líbano e Irán en redes sociales, en un gesto político de respaldo a la ofensiva militar contra Israel.

Israel, por su parte, aseguró haber interceptado los proyectiles y no reportó víctimas ni daños tras la operación, en medio de una nueva escalada militar en la región.

La acción se produjo después de que Irán advirtiera previamente que respondería si Israel continuaba sus bombardeos en el Líbano, al considerar que el alto el fuego no excluía al territorio libanés de las condiciones de seguridad pactadas con Estados Unidos.

Advertencia iraní de una respuesta “devastadora”

En paralelo al ataque, el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general Ali Abdolahi, advirtió que una respuesta israelí o la ampliación de los bombardeos en el Líbano provocaría una reacción “devastadora” contra Israel y sus aliados.

“Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios”, dijo en un comunicado recogido por medios iraníes.

Abdolahi sostuvo además que Teherán ya había anticipado que cualquier escalada en el barrio de Dahye, en Beirut, sería respondida con ataques directos contra objetivos en territorio israelí, e instó a detener las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano.

Israel afirma que interceptó todos los misiles

Por su parte, el Ejército israelí informó que interceptó los once misiles lanzados por Irán durante la noche del domingo, en lo que constituye el primer ataque directo desde el último alto el fuego en abril.

Las sirenas antiaéreas se activaron en varias zonas del norte de Israel durante cerca de media hora, mientras la población fue instruida a dirigirse a refugios de seguridad.

Posteriormente, las autoridades militares dieron por finalizado el incidente y autorizaron a los ciudadanos a salir de las zonas protegidas, sin que se registraran víctimas ni daños materiales.

El servicio de emergencias Maguén David Adom confirmó que solo se recibió una llamada por un posible incidente, sin consecuencias, mientras equipos de seguridad inspeccionaban áreas en los Altos del Golán tras el ataque.

La ofensiva iraní se produjo horas después de que Israel bombardeara nuevamente los suburbios del sur de Beirut, en una nueva fase de tensiones tras la ruptura de la tregua en la región.

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