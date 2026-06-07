Mujer muere al ser atropellada por un camión de FDNY que acudía a una emergencia en El Bronx

Una mujer perdió la vida tras ser arrollada por un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que estaba respondiendo a una llamada de emergencia en El Bronx el viernes en la noche, de acuerdo con lo que señalaron los funcionarios.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 11:15 de la noche en la intersección de Intervale Avenue y Chisholm Street.

De acuerdo con las autoridades, la mujer, cuyo nombre y edad no se han determinado, cruzaba por la calle Intervale de este a oeste cuando fue embestida por el camión de bomberos 82, informó New York Post.

El vehículo bomberil, conducido por un empleado del departamento de 34 años, se dirigía hacia el norte.

La víctima fue llevada de urgencia al Hospital St. Barnabas, donde fue declarada muerta.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se encuentra investigando el incidente, pero hasta el momento no se han presentado cargos al respecto.

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