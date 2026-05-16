Hispano acusado de choque en Manhattan que dejó dos muertos y varios heridos

Un hombre hispano fue acusado de múltiples delitos tras un accidente ocurrido en Manhattan que dejó dos personas muertas y otras tres heridas, luego de que presuntamente condujera bajo los efectos del alcohol y se subiera a una acera llena de peatones, informó New York Post.

Elvin Suárez, de 61 años y residente de Morningside Heights, enfrenta cargos de homicidio involuntario, agresión vehicular y conducción bajo intoxicación, de acuerdo con la Policía de Nueva York.

Las autoridades indicaron que el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del viernes cerca de la calle West 109 y Amsterdam Avenue, a solo dos cuadras de la vivienda del acusado.

Según la reconstrucción policial citada por New York Post, Suárez conducía un Mercedes-Benz GLC 300 modelo 2019 cuando chocó primero contra un Volkswagen Jetta estacionado. Tras el impacto, el vehículo avanzó hacia el norte, atravesó la intersección, pasó sobre una isleta peatonal de concreto y atropelló a cuatro hombres de 46, 44, 36 y 35 años.

El automóvil también impactó una camioneta Chevrolet Astro estacionada en la que se encontraba un hombre de 51 años. La fuerza de la colisión provocó una reacción en cadena que terminó involucrando otros cuatro vehículos estacionados: un Honda CR-V, un Toyota Sienna, un Toyota 4Runner y un Nissan Altima.

Positivo en una prueba de alcoholemia

La policía señaló que, horas después del accidente, Suárez dio positivo en una prueba de alcoholemia con un nivel de 0.1%, por encima del límite legal de 0.08% permitido para conducir en Nueva York.

Todos los afectados, incluidos los peatones, el ocupante de la camioneta y el propio conductor, fueron trasladados al Hospital Mount Sinai Morningside.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Michael Saint-Hilaire, de 35 años y padre de trillizos, y Jason Negron, de 46 años, quien trabajaba como portero, según el medio neoyorquino.

Las autoridades informaron que Suárez y los demás heridos permanecían en condición estable mientras continúa la investigación del caso.

Sigue leyendo:

• 2 muertos y 3 heridos de gravedad dejó aparatoso choque causado por borracho en Nueva York: acusación

• Pareja latina murió chocada por policía conduciendo drogado a su trabajo: sentencia en NJ

• Triste final: anciano arrollado por bus MTA en Nueva York