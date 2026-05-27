Muere conductor en Long Island tras brutal accidente que partió su vehículo en dos

Un hombre de Long Island perdió la vida cuando su automóvil se partió por la mitad, arrojándolo por los aires al salirse de la autopista Northern State Parkway, informaron las autoridades.

De acuerdo con los funcionarios, Salvatore Sparacino IV, de 29 años, presuntamente conducía a alta velocidad y de manera errática cuando embistió su Volkswagen EOS 2010 cerca del paso elevado de New Highway en Smithtown cerca de las 8:30 de la noche del lunes, informó New York Post.

Long Island driver killed in vicious crash that cuts his car in half https://t.co/F2qagGpoSv pic.twitter.com/rKP4UKHxiR — New York Post (@nypost) May 26, 2026

Cuando los oficiales estatales llegaron al lugar de los hechos, hallaron al hombre expulsado de su vehículo, que quedó partido en dos, cerca de la salida 46, detallaron los agentes.

De acuerdo con los oficiales, en el accidente no hubo otros vehículos ni personas implicadas.

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