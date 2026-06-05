4 muertos arrollados por borracho en salón de uñas en Nueva York: ex Marine declarado culpable

Un jurado declaró culpable de todos los cargos -incluidos cuatro homicidios- a Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.

El ex Marine de 66 años no estuvo presente ayer en la sala durante la lectura del veredicto debido a que se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos, según informó su abogado.

“Hubo llanto y exclamaciones de sorpresa en la sala cuando se anunció que Schwally había sido hallado culpable de todos los cargos. La situación no solo resultó emotiva para los familiares y amigos presentes; algunos miembros del jurado tampoco pudieron contener las lágrimas durante la lectura del veredicto, describió ABC News.

“Estamos muy agradecidos por el veredicto del jurado de hoy; han confirmado que esto no fue un accidente, sino un delito”, declaró Allen Bode, de la Fiscalía del condado de Suffolk. La sentencia de Schwally se dictará el 12 de agosto. La fiscalía espera que esté presente en la audiencia para que pueda escuchar lo que las familias tengan que decir.

El ex Marine conducía a exceso de velocidad cuando estrelló su camioneta contra el establecimiento “Hawaii Nail & Spa” en Grand Boulevard en Deer Park, según el Departamento de Policía del condado Suffolk. Fue arrestado en la escena y acusado de conducir en estado de ebriedad. Se declaró “no culpable”, quedando detenido. El dramático accidente fue captado en un video de cámara de vigilancia.

Schwally se tomó 18 cervezas antes de la tragedia sucedida el 28 de junio de 2024 aproximadamente a las 4:30 p.m., según los fiscales. Cuatro personas fueron fatalmente arrolladas, incluida la oficial NYPD Emilia Rennhack (30), residente local, quien estaba fuera de servicio. Las otras personas fallecidas fueron Jiancai Chen (37), Yan Xu (41) y Meizi Zhang (50), todos residentes de Queens (NYC).

El conductor tenía los ojos rojos y vidriosos y arrastraba las palabras cuando la policía lo interrogó después del accidente, según documentos judiciales. En 2014 también había sido arrestado y acusado de conducir intoxicado (DWI).

Chen, gerente del salón de uñas y padre de dos niños, falleció en el accidente, según una página de GoFundMe. Su esposa también resultó gravemente herida. Según reportes, la oficial Rennhack se estaba realizando un servicio de manicure para la boda de un compañero policía.

“Clientes y trabajadores entraron en un salón de manicura una tarde cualquiera de un viernes de junio y cuatro de ellos nunca regresaron a casa, porque Steven Schwally tomó la decisión egoísta de conducir bajo los efectos del alcohol. Conducir ebrio no es un accidente; es un delito extremadamente grave“, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney, en un comunicado emitido ayer.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Tragedias similares evitables

El mes pasado John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía.

También en mayo un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY). A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas.

En febrero Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau (NY) nativa de Ecuador, murió cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio. También ese mes John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.