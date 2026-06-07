New York Knicks y Servicio Secreto activaron protocolos de seguridad por asistencia de Trump al Juego 3 de las Finales de NBA

La asistencia confirmada de Donald Trump al Juego 3 de las Finales de la NBA obligó al Madison Square Garden y al Servicio Secreto a activar un operativo de seguridad extraordinario, con controles tipo aeropuerto, política de cero bolsos y tiempos de ingreso ampliados para los aficionados.

Así lo dieron a conocer los New York Knicks y el Servicio Secreto el pasado sábado en redes sociales. La franquicia de la NBA publicó un comunicado explicando los protocolos de seguridad para fans.

El Madison Square Garden aplicará controles tipo TSA, un estricto protocolo sin bolsos y llegada obligatoria con dos horas de anticipación, debido a la presencia del Servicio Secreto en el operativo del Juego 3.

Medidas de seguridad anunciadas

No se permitirá ingresar con bolsos de ningún tipo.

Escaneo y revisión como en aeropuertos: detectores, bandejas, revisión de objetos personales.

Los asistentes solo pueden llevar lo estrictamente necesario.

Los asistentes solo pueden llevar lo estrictamente necesario. Se recomienda llegar dos horas antes del inicio para evitar retrasos por el proceso de revisión.

Se invita a revisar la lista oficial del Servicio Secreto antes de asistir.

Si llevas algo prohibido, no habrá dónde guardarlo; por tanto, se corre el riesgo de perder el acceso.

Information about Game 3 attendees should know before arriving at @TheGarden. https://t.co/p07lqLitp2 — U.S. Secret Service (@SecretService) June 6, 2026

La Casa Blanca confirmó el pasado jueves que Trump asistirá el lunes al tercer partido de las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs en el Madison Square Garden.

El mandatario, nacido en Nueva York, dijo que fue invitado por James Dolan, propietario de los Knicks.

El pasado 27 de mayo, durante una conferencia de prensa con reporteros desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump insinuó que podría ir a un partido de las finales de la NBA, ya que ha recibido diversas invitaciones.

Trump bromeó que los Knicks “no lo esperaron” para el Juego 5 en el Madison Square Garden tras barrer la serie.

Posteriormente, Trump confirmó que podría asistir incluso a dos juegos de las Finales de la NBA. “He sido fanático de los Knicks desde hace mucho tiempo, y también soy admirador de Jim Dolan. Es un buen tipo”, dijo.

La última vez que Donald Trump fue al Madison Square Garden para ver a los Knicks en un partido de la NBA fue en 2014, cuando asistió al duelo Knicks vs. Cleveland Cavaliers.

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

New York Knicks salieron de San Antonio con ventaja tras ganar los dos primeros juegos como visitantes. Ahora, la serie vuelve a Nueva York con un 2-0.



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