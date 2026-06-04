Karl-Anthony Towns asegura que sintió la presencia de su difunta madre durante la victoria de New York Knicks

En medio del revuelo mediático por la histórica victoria de New York Knicks en el primer juego de la final de la NBA ante San Antonio Spurs, la estrella Karl-Anthony Towns se ha hecho viral por una confesión postpartido.

Towns reveló en conversación con ESPN haber sentido la presencia de su difunta madre durante el encuentro en el Frost Bank Center en Texas.

“No sé qué fue, pero sentí una calma y una paz que, no sé, tenía que venir de la mujer de arriba”, dijo Towns en ESPN después de su victoria por 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el Juego 1 de las Finales de la NBA.

Towns, que terminó con 18 puntos y 12 rebotes en la victoria de 10 puntos de los Knicks el miércoles por la noche, reconoció que se sentía flotando sobre el tabloncillo.

“Me sentí muy seguro hoy, me sentí bien (…) Me sentí como un niño. Fue simplemente divertido aquí. Esto es algo con lo que siempre sueñas de niño. Siempre esperas ser un jugador de la NBA, y mucho menos estar en las Finales de la NBA”, expresó.

“Todo el día, fue una sensación extraña. Me sentí como si fuera un niño preparándome para jugar mis juegos de AAU del sábado y mis juegos de AAU del domingo. En cierto modo, me sentí como si la estuviera viendo en las gradas. Fue divertido, fue muy divertido y fue muy reconfortante”, añadió.

?? Karl-Anthony Towns se acuerda de su madre tras el primer tirunfo.



"Solo sentí una calma y una paz que tuvo que provenir de la mujer de arriba. Me sentí como un niño. Fue simplemente divertido. De alguna manera sentí que la estaba viendo en las gradas"pic.twitter.com/qWGs6rDlfP — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 4, 2026

La madre de Towns, Jacqueline Cruz-Towns, murió en abril de 2020 a los 58 años debido a complicaciones por covid-19.

Los Knicks extienden su racha de victorias a 12 en postemporada y vuelven a ganar por doble dígito en postemporada. Anteriormente barrieron a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers para llegar a la Final por primera vez desde 1999.

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Es la decimoquinta ocasión desde la fusión entre la NBA y la ABA en 1976 en la que un entrenador llega a las Finales en su primer año al frente de un equipo.

Los Knicks volverán a la acción el viernes por la noche en San Antonio para el Juego 2 de la serie antes de regresar al Madison Square Garden la próxima semana.



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