Crisis de salud mental en EE.UU.: récord de llamadas de auxilio y alarmante aumento de pensamientos suicidas en menores

Más de 1.5 millones de personas buscaron ayuda emocional a través de Crisis Text Line, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que ofrece apoyo gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día para personas que atraviesan una crisis emocional, problemas de salud mental o pensamientos suicidas, durante 2025, la cifra más alta registrada por la organización desde su fundación.

El dato supera incluso los niveles observados durante la pandemia de Covid-19 y refleja una realidad preocupante: la crisis de salud mental en EE.UU. continúa profundizándose, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Detrás de esos números hay historias de ansiedad, estrés, soledad y pensamientos suicidas. Para comprender mejor lo que revelan estas cifras, El Diario entrevistó en exclusiva a la Dra. Tracy Costigan, vicepresidenta de Evaluación de Impacto y Narrativa de Crisis Text Line, quien advirtió que el país enfrenta una demanda de apoyo emocional sin precedentes.

“Lo que esto nos dice es que la crisis de salud mental en EE.UU. no está disminuyendo”, afirmó Costigan. La especialista explicó que 2025 estuvo marcado por desafíos constantes, desde incendios forestales devastadores hasta problemas económicos y laborales que incrementaron la presión emocional sobre millones de personas. Según la organización, se registraron más de 4,000 conversaciones diarias, lo que equivale a una nueva solicitud de ayuda cada 20 segundos.

La situación resulta especialmente preocupante entre los jóvenes. 2 tercios de las conversaciones mantenidas por la organización durante el año provinieron de personas menores de edad o adultos jóvenes. Costigan atribuye parte de esta realidad a las presiones que enfrentan diariamente.

“Hay mucho tiempo que los jóvenes pasan en línea e inmersos en las redes sociales, algo que alimenta el estrés cotidiano. La necesidad de servicios de salud mental anónimos, gratuitos y confiables nunca había sido tan grande”, señaló durante la entrevista.

El suicidio encabeza las preocupaciones de los menores

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es que el suicidio fue el tema más mencionado en las conversaciones con personas menores de 18 años. La organización también detectó señales preocupantes entre niños y adolescentes varones.

De acuerdo con los datos, casi una de cada 3 conversaciones con niños menores de 14 años incluyó referencias a pensamientos suicidas, mientras que uno de cada 6 mencionó autolesiones.

“Estamos hablando de niños de secundaria que están alcanzando niveles de angustia que se manifiestan de las formas más graves posibles”, explicó Costigan. “La angustia está apareciendo temprano y de manera intensa, lo que subraya la necesidad urgente de intervenir antes de que estos patrones se arraiguen”.

La especialista indicó que los jóvenes enfrentan desafíos particulares relacionados con el bullying, la imagen corporal, la autoestima y las dificultades para expresar emociones. Según el informe, los menores de 18 años hablaron sobre autolesiones e imagen corporal el doble que los adultos y mencionaron el acoso escolar casi cuatro veces más.

Costigan indica que los jóvenes encuentran muchas limitaciones para poder acercarse a otros y contar lo que están viviendo, lo que los lleva tener pensamientos suicidas. (Foto: Dra. Tracy Costigan / Crisis Text Line)

La soledad afecta especialmente a hombres y comunidades rurales

La ansiedad y el estrés fueron los principales temas discutidos por hombres y niños durante 2025. También aparecieron con frecuencia la soledad, el bullying y el consumo de sustancias. Sin embargo, muchos siguen enfrentando barreras para buscar ayuda.

Costigan explicó que las normas culturales continúan influyendo en la forma en que los hombres manejan el sufrimiento emocional. La idea de que pedir ayuda representa una debilidad sigue presente en muchos entornos, lo que retrasa la búsqueda de apoyo profesional.

A pesar de ello, la investigación encontró 2 elementos que funcionan como mecanismos de afrontamiento eficaces: la conexión social y el ejercicio físico. Ambos aparecieron de manera consistente en prácticamente todos los grupos de edad como herramientas importantes para reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

El problema se vuelve aún más complejo en las comunidades rurales. Cerca del 12% de las conversaciones registradas por la organización provinieron de personas que viven en zonas rurales, donde los recursos de salud mental suelen ser escasos.

Casi 2 tercios de estos usuarios afirmaron que no tenían a nadie con quien hablar cuando decidieron buscar ayuda. Además, los estados con mayores poblaciones rurales registraron las tasas más elevadas de conversaciones relacionadas con el suicidio.

“El aislamiento social es uno de los factores de riesgo más importantes para el suicidio porque elimina el amortiguador protector que proporcionan las relaciones humanas y aumenta los sentimientos de desesperanza”, advirtió Costigan.

Inteligencia artificial para detectar riesgos, no para reemplazar personas

El informe también destaca el uso de inteligencia artificial para mejorar la atención de las personas en crisis. La tecnología permite identificar señales de riesgo, analizar patrones emocionales y priorizar los casos más urgentes.

Sin embargo, Costigan fue enfática al señalar que la IA cumple únicamente una función de apoyo.

“La inteligencia artificial mejora la conexión entre personas, pero no la reemplaza. Cada conversación sigue ocurriendo entre quien busca ayuda y un consejero humano capacitado”, explicó.

La organización utiliza algoritmos para identificar a las personas con mayor riesgo de daño inminente y conectarlas más rápidamente con voluntarios entrenados. No obstante, rechaza el uso de chatbots para brindar apoyo durante una crisis emocional.

“La parte esencial de nuestro servicio es conectar a las personas con alguien que realmente se preocupa por ellas”, afirmó la especialista.

Durante 2025, los voluntarios de Crisis Text Line aportaron más de 700,000 horas de servicio para atender la creciente demanda. Para Costigan, responder a esta crisis requerirá una estrategia conjunta entre gobiernos, escuelas, sistemas de salud y comunidades.

La experta considera que ampliar el acceso a servicios confidenciales, fortalecer la educación emocional desde edades tempranas e invertir en espacios comunitarios que fomenten la conexión humana serán pasos fundamentales para enfrentar una realidad que, según los datos de 2025, está lejos de desaparecer.

Sigue leyendo:

* Canadiense enfrentará sentencia tras admitir venta de sustancias tóxicas relacionadas con suicidios en 41 países

* Nueva Jersey enfrenta crisis de suicidios sin fondos para línea 988

* ¿Por qué surgió en Queens el mayor plan del país contra el suicidio juvenil?