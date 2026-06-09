El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este martes 9 de junio

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 9 de junio.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 57 durante el día y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:15 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:24 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se espera escasa nubosidad con baja probabilidad de que haya precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 91 grados Fahrenheit (33 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 75 (24ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 22% por la mañana, 88% por la tarde y 22% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima