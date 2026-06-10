Convierten a tres edificios abandonados en Harlem en un complejo de 36 apartamentos asequibles

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes una ambiciosa expansión de programas de vivienda asequible que promete aumentar en 85% las oportunidades de acceso a vivienda propia, duplicar las opciones para compradores de bajos ingresos y crear nuevos mecanismos para evitar ejecuciones hipotecarias y robo de escrituras.

El anuncio coincidió con la inauguración de ANCP Morningside, un complejo de 36 apartamentos cooperativos asequibles construido en tres edificios abandonados de Harlem.

El proyecto forma parte del plan ‘Cuadra por Cuadra’ ( Block by Block) la nueva estrategia de vivienda del gobierno municipal que busca construir y preservar 400,000 viviendas asequibles durante la próxima década mientras amplía programas de propiedad comunitaria y asistencia para familias trabajadoras.

Durante el acto de inauguración en Morningside Heights, Mamdani destacó que el plan contempla la creación del programa “Our Home”, destinado a convertir más edificios en cooperativas controladas por residentes, así como la expansión del programa Home First para ayudar con pagos iniciales y la duplicación de oportunidades de compra mediante el programa Open Door.

“Durante generaciones, ser propietario de una vivienda ha sido un camino claro hacia la estabilidad, pero se ha vuelto inalcanzable para los neoyorquinos de clase trabajadora. Proyectos como este muestran lo que es posible cuando ampliamos la propiedad cooperativa y comunitaria”, aseguró.

El desarrollo ANCP Morningside transformó tres edificios deteriorados y abandonados durante años en viviendas cooperativas permanentemente asequibles para trabajadores y familias de ingresos moderados. El complejo incluye 36 unidades residenciales y dos locales comerciales en planta baja.

Con urgencia

La iniciativa fue financiada mediante el Affordable Neighborhood Cooperative Program (ANCP) del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), un programa municipal que rehabilita edificios propiedad de la ciudad y los convierte en cooperativas asequibles.

Además, el HPD, el Departamento de Edificios y la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos brindarán asistencia financiera y técnica para ayudar a los propietarios a crear unidades accesorias de vivienda (ADUs), facilitando la generación de ingresos adicionales, más espacio para familiares y la posibilidad de envejecer en sus hogares.

‘Block by Block’ es la estrategia de la administración Mamdani para enfrentar la crisis de vivienda de la Ciudad de Nueva York “con la escala y la urgencia que exige el momento”, destaca un comunicado municipal.

Más allá de sus iniciativas para ampliar el acceso a la propiedad de vivienda, se incluyen protecciones más sólidas para los inquilinos, incluyendo una reforma integral de la forma en que la Ciudad responde a las denuncias por violaciones al código de construcción, mejoras para los residentes de NYCHA, apoyo para los trabajadores que construyen viviendas y reformas destinadas a agilizar los permisos y la asignación de viviendas asequibles.