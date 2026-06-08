Esperanza en Nueva York por plan de Mamdani para construir 200,000 nuevas viviendas asequibles

Vivir en Nueva York no solo es sinónimo de acción, disfrutar a diario las vistas de lugares icónicos, convivir con culturas y personas de todo el mundo y encontrar una variedad de cosas qué hacer y sitios gastronómicos deliciosos por doquier a donde comer.

Vivir en Nueva York, para buena parte de los más de 8.5 millones de habitantes, como Luisa Gómez, también es “vivir en estado de angustia y preocupación para reunir lo del arriendo cada mes”. La falta de apartamentos asequibles es una de las principales crisis que han enfrentado por años los neoyorquinos, y algo que ha hecho que miles de familias hayan tenido que irse a otros lugares del país.

Y aunque los últimos mandatarios de la Gran Manzana han promovido programas de creación de viviendas para que el panorama mejore, la realidad es que los precios de los alquileres siguen por las nubes y la opción de unidades vacías a costos no tan elevados, es menor al 1%. Y muchos neoyorquinos ya no creen que la cosa va a mejorar.

“La verdad es que ya no hay vivienda barata en Nueva York. Y todos los alcaldes que llegan, prometen y prometen que van a resolver el problema. Pero lo que hacen no es suficiente. Tienen que hacer más”, agrega Gómez, quien vive en un apartamento en Jackson Heights hace 8 años, por el que paga $2,700.

“Esto no es asequible. Esto es caro. Más de la mitad de lo que gano se me va en renta”, dice la madre colombiana, con visible frustración. “Yo no creo que ya nadie arregle esto. La solución no es solo que hagan más edificios sino que bajen el precio de los arriendos. Si nos bajaran las rentas, eso sí nos cambiaría la vida. Qué yo pagara la mitad de lo que pago. Pero eso no va a pasar”.

A pesar de la frustración de miles de neoyorquinos ante los costos de los alquileres y el escepticismo de que neoyorquinos de ingresos bajos y medios pudieran tener un respiro, el alcalde Zohran Mamdani anunció el plan “cuadra por cuadra”, con el que busca lograr un fuerte impacto en la creación de 200,000 apartamentos asequibles y preservar otros 200,000 en los próximos 10 años, en los cinco condados.

Y aunque a inquilinos como Luisa Gómez, la iniciativa le suena a “más de lo mismo”, el diálogo con El Diario, el mandatario de la Gran Manzana defendió la iniciativa y destacó que ayudará mucho a familias latinas que sufren de manera desproporcionada los altos costos de las rentas. Se estima que actualmente la población hispana en la Ciudad de Nueva York es cercana al 30%.

“Como ya sabemos, la Ciudad de Nueva York es la ciudad más cara en todos los Estados Unidos, y los neoyorquinos de manera completa, estamos enfrentando una crisis de costo de vida. Y los neoyorquinos latinos enfrentan los niveles más altos de inseguridad de vivienda que otros grupos de neoyorquinos”, aseguró Mamdani.

“La vivienda es el elemento número uno que afecta la crisis de costo de vida. Por eso este plan que estamos promoviendo es el plan más ambicioso que algún alcalde haya promovido en asuntos de vivienda asequible en la ciudad”, dijo el político.

“Y estamos comprometiéndonos a construir 200,000 nuevas viviendas asequibles permanentes de renta estabilizada y preservar otras 200,000 viviendas asequibles que ya existen”, recalcó el burgomaestre, al tiempo que explicó que la iniciativa evitará el desplazamiento de más neoyorquinos a otros estados.

“Estas 400,000 unidades de vivienda asequibles juntas son para neoyorquinos que hoy están mirando alrededor de la ciudad y no encuentran un sitio que puedan costear o uno que puedan pagar pero que no está en condiciones habitables”, dijo el Alcalde. “Estamos buscando facilitarles que se queden en esta ciudad. Y además, mientras construimos estos apartamentos, los neoyorquinos pueden ir a Housing Connect para encontrar muchas de las viviendas disponibles a las que pueden aplicar”.

En entrevista con El Diario, el mandatario de la Gran Manzana mencionó además que aunque su plan “cuadra por cuadra” está enfocado principalmente en ayudar a que neoyorquinos de bajos recursos y en situación vulnerable puedan tener un sitio fijo donde vivir, también habrá unidades de vivienda asequibles para neoyorquinos de ingresos medios. Muchos de ellos no califican para conseguir apartamentos costeables.

El alcalde de NYC, Zohran Mamdani anunciando el plan cuadra por cuadra. Foto Flickr Alcaldía de NYC.

“Las 200,000 nuevas viviendas que estamos construyendo van a incluir una parte grandísima para las personas que han sufrido profundamente el freno para tener viviendas asequibles, como antiguos desamparados o neoyorquinos que están a punto de serlo y adultos mayores alrededor de toda la ciudad”, dijo Mamdani.

“Vamos a invertir en neoyorquinos que a menudo han sido relegados y dejados atrás en el sistema de vivienda de la ciudad. Y además de construir y preservar viviendas, estamos invirtiendo $5,000 millones en los próximos cinco años en NYCHA. Es la mayor inversión de capital de la Ciudad que NYCHA ha recibido en décadas”, aseveró el líder demócrata.

“Y lo estamos haciendo, porque queremos facilitarle a los residentes de NYCHA que se pueda acelerar la velocidad en reparaciones como arreglar ascensores y asegurarnos de que los neoyorquinos no tengan que vivir con moho y con otras malas condiciones de vivienda que por mucho tiempo la Ciudad ha aceptado”, acotó.

El alcalde Mamdani mencionó también que parte de su plan de vivienda incluye herramientas para garantizar que inquilinos que actualmente viven en apartamentos de renta estabilizada tengan condiciones de vida dignas en sus edificios.

“Algo que escucho mucho de neoyorquinos es que cuando pueden costear sitos para vivir a veces se ven forzados a aguantar condiciones que francamente son inaceptables. Y parte de este plan incluye el lanzamiento de un programa llamado ‘Arregle la ciudad’, que es un esfuerzo que coordina un trabajo con múltiples agencias, concentrándonos en los peores caseros para asegurarnos de que cumplan con lo que exige el Código de Vivienda”, dijo el jefe de la Gran Manzana, al tiempo que resaltó que su plan tendrá un impacto en la creación de empleo bien remunerado.

“Este plan es en colaboración con nuestros socios estatales para asegurar que tenemos el capital de financiamiento requerido para poner $22,000 millones de dólares en los próximos cinco años. Y ese es dinero que no solo se va a usar para crear más unidades de vivienda y preservar las unidades que tenemos sino que significa crear 30,000 trabajos de construcción adicionales cada año”, agregó Mamdani.

“Casi 13,000 serán permanentes una vez se complete el plan y estamos orgullosos de ser una administración que abraza la Ley de Construcción, que eleva el salario mínimo de quienes trabajan en construcción a $40 la hora para que la gente pueda costear seguir viviendo en la Ciudad de Nueva York cuando trabajan para la ciudad”, señaló.

El anuncio del Alcalde, aunque tiene todavía mucho camino que recorrer para que llegue a buen puerto, genera esperanzas entre diferentes líderes y organizaciones que defienden la urgencia de resolver la crisis de vivienda asequible en la Gran Manzana con más unidades de vivienda, especialmente en sectores impactados por la falta de opciones asequibles.

El alcalde Mamdani destaca que los latinos de NYC sufren más la falta de vivienda. Foto Flickr Alcaldía.

“El plan de vivienda del alcalde Mamdani aborda por fin las realidades con las que los inquilinos de El Bronx han convivido durante décadas: el abandono de la vivienda, la presión al desplazamiento, el aumento de los alquileres y el vínculo entre las malas condiciones habitacionales y la salud pública”, aseguró Joanne Grell, líder comunitaria de la organización Community Action for Safe Apartments (CASA).

“Durante demasiado tiempo, El Bronx ha sido pasado por alto; este plan supone un reconocimiento significativo de que nuestro condado merece la misma atención y los mismos recursos que el resto de la ciudad y demuestra que el Alcalde ha estado escuchando a los inquilinos y que comprende la urgencia de la crisis habitacional en El Bronx”, dijo Grell.

Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción y Edificación del Gran Nueva York, destacó que el plan “Cuadra por cuadra” ofrece una base sólida para la creación de políticas a nivel municipal que abordará la escasez de vivienda asequible y ayudará a generar un mayor estímulo económico para la ciudad.

“La implementación de salarios justos, beneficios que permitan el sustento familiar y estándares laborales en los proyectos financiados por la ciudad —junto con la oportunidad de establecer acuerdos laborales para proyectos específicos— ayudará a garantizar que el desarrollo de viviendas se lleve a cabo de manera eficiente y brindará a los trabajadores y trabajadoras cualificados más vías de acceso a una carrera estable dentro de la clase media”, dijo el líder de la industria de construcción.

Pascale Leone, directora ejecutiva de Supportive Housing Network of New York, mencionó que el plan de vivienda de Mamdani representa un paso fundamental para hacer frente a la crisis de vivienda y de personas sin hogar que enfrenta la ciudad de Nueva York, con acciones reales.

Mamdani asegura que además de nuevas unidades preservará 200,000 existentes Foto Edwin Martínez.

“Nos sentimos especialmente alentados por el primer presupuesto ejecutivo del alcalde, el cual amplía el compromiso de la Ciudad con la creación y preservación de viviendas con servicios de apoyo, destinando a tal fin $1,000 millones de dólares a lo largo de los años fiscales 2027 y 2028, lo que esto supone un incremento de aproximadamente el 60% con respecto a los niveles de los años fiscales 2024 y 2025”, dijo la activista.

“Estas inversiones fortalecerán el Programa de Préstamos para Viviendas con Servicios de Apoyo —gestionado por organizaciones sin fines de lucro— y contribuirán a estabilizar las viviendas de este tipo que han envejecido, mediante la creación de un nuevo Programa de Preservación de Viviendas con Servicios de Apoyo”, aseveró.

El plan de Mamdani también incorpora nuevas herramientas de uso del suelo, aprobadas por los votantes en noviembre, que ayudan a acelerar el desarrollo de viviendas asequibles y garantizar que cada vecindario registre crecimiento habitacional, al tiempo que creará el primer fondo de préstamos rotatorios de la ciudad de Nueva York para potenciar el alcance de la financiación de viviendas asequibles y movilizar la inversión privada.

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