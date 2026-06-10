Escándalo en Texas por un informe que destapa descontrol y despilfarro en un centro de migrantes

Un organismo de control gubernamental halló graves problemas en los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por mantener detenidos a inmigrantes dentro de la base militar de Fort Bliss, Texas, incluyendo millones de dólares en despilfarro, condiciones insalubres y medidas inadecuadas para el control de la tuberculosis, así como un arma de fuego perdida.

Entre agosto de 2025 y marzo de 2026, el centro, llamado Campamento East Montana, sufrió una serie de hechos graves, incluyendo dos muertes que fueron investigadas por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).

De acuerdo con el informe de la GAO, la muerte por asfixia de un recluso en enero fue declarada homicidio luego de haber hecho la autopsia y actualmente está bajo averiguación criminal. Otro inmigrante detenido se quitó la vida ese mismo mes después de haber permanecido “sin supervisión durante intervalos superiores a 15 minutos”, dice el reporte.

En otro incidente ocurrido en enero, un guardia de seguridad extravió un arma de fuego cargada dentro de las instalaciones. Hasta el mes de marzo, la pistola todavía no había sido encontrada.

Asimismo, GAO confirmó que los detenidos con problemas de salud crónicos no recibieron la atención adecuada, citando la falta de planes de tratamientos para quienes padecen VIH o diabetes.

El Campamento East Montana es el centro de detención más grande de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con capacidad para 5,000 personas. En su informe, la GAO señaló que los problemas estaban vinculados con un proceso de construcción y contratación apresurado.

“Si bien el enfoque de planificación y adquisición del Ejército y del ICE para Camp East Montana les permitió adjudicar el contrato rápidamente, contribuyó a resultados negativos durante las operaciones de las instalaciones”, expresó la GAO.

“Estos problemas contribuyeron al despilfarro de recursos gubernamentales y a las amenazas a la salud y la vida de los extranjeros detenidos y del personal del centro”, agregó el organismo de control.

El Departamento de Defensa (DoD) anunció la construcción del Campamento East Montana el verano de 2025, promocionándolo como el “centro de detención federal más grande de la historia”. En un principio, el Ejército adjudicó un contrato por un valor de hasta $1,200 millones de dólares a un contratista que, según determinó posteriormente la GAO, no contaba con la experiencia necesaria para la prestación de servicios de detención.

El informe apunta a que el Ejército usó un proceso que no incorporaba flexibilidad en su contrato para ajustar los gastos cuando las instalaciones no estaban en su máxima capacidad, informó CBS News.

Esto se traduce en que desde el 1 de agosto hasta el 15 de agosto del año pasado, cuando no había detenidos en las instalaciones, el Ejército “despilfarró” hasta $11.5 millones de dólares en el costo total de las comidas, el transporte, los guardias y los servicios médicos, indicó el documento.

La GAO dijo en el reporte que, después de que la instalación empezó a operar, pagó $423,000 dólares adicionales por comidas que no necesitaba mientras la instalación operaba por debajo de su capacidad designada hasta el 30 de septiembre de 2025. Luego de que ICE se hiciera cargo del contrato, pagó alrededor de $7,1 millones por comidas que no necesitaba desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 12 de marzo de 2026.

El contrato no incluía un Plan de Vigilancia de la Calidad, que, de acuerdo con la GAO, se usa para medir el desempeño y la calidad del contratista. Los funcionarios de contratación de ICE indicaron a la GAO que esto provocó importantes obstáculos para supervisar el proceso y abordar los problemas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que el ICE está “modernizando” sus instalaciones y contrató a un nuevo proveedor con el Campamento East Montana.

“Este nuevo contratista permitirá que el Campamento East Montana continúe cumpliendo con los más altos estándares de detención, además de brindar mayor atención médica en sus instalaciones”, manifestó DHS. “Este contrato también permite contar con más personal en el lugar y un plan de vigilancia de control de calidad preciso. El ICE tendrá aún mayor supervisión de los contratistas en este centro. Lejos de cerrar, el Campamento East Montana se está modernizando”.

Además, la GAO descubrió que, debido a que en un momento dado el contratista no limpiaba con regularidad los dormitorios, lo que causaba condiciones insalubres, “algunos guardias de seguridad contratados ofrecieron galletas a los extranjeros detenidos a cambio de que limpiaran sus propios dormitorios”.

La GAO recomendó que ICE buscara contratos flexibles, garantizara que las nuevas instalaciones cumplieran con los estándares y que el DHS y el Ejército identificaran las lecciones aprendidas para futuras adquisiciones.

El DoD aseguró que implementaría la recomendación, pero no estuvo de acuerdo con el informe de la GAO, alegando que se basó excesivamente en información dada por funcionarios de ICE. En respuesta, la GAO declaró que sus conclusiones señalaban que tanto el DHS como el Ejército “tomaron decisiones que contribuyeron a los graves problemas en Camp East Montana”.

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