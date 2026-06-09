Cámara de Representantes aprueba plan de $70,000 millones para financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una legislación impulsada por los republicanos que destinaría cerca de $70,000 millones de dólares para financiar las agencias federales encargadas del control migratorio durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.

La medida ya había sido aprobada por el Senado el viernes tras varias semanas de negociaciones y retrasos, y enfrentaba su último trámite legislativo antes de llegar al despacho presidencial, reseñó CBS News.

El proyecto permitirá destrabar meses de incertidumbre sobre el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza.

“Ya era hora. Tenemos que financiar la seguridad fronteriza y el control de la inmigración, y es lamentable que los republicanos tengamos que hacerlo solos”, expresó el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

La propuesta enfrentaba resistencias

El legislador había expresado el lunes confianza en que la iniciativa se aprobaría, aunque reconoció que el estrecho margen de la mayoría republicana y la asistencia de los legisladores durante la temporada de primarias representarían desafíos.

“Tenemos que financiar el control fronterizo y el control de la inmigración”, afirmó Johnson en ese momento.

La propuesta enfrentaba algunas resistencias incluso entre legisladores que suelen alinearse con los republicanos. El representante independiente por California, Kevin Kiley, había asegurado que votaría en contra al considerar que el proceso fue excesivamente partidista y que el paquete no incluye reformas migratorias bipartidistas de mayor alcance.

El proyecto sufrió varios retrasos después de que la Casa Blanca solicitara fondos adicionales para la construcción de un gran salón de baile en la residencia presidencial y tras la polémica generada por un plan del Departamento de Justicia para crear un fondo destinado a compensar a personas que alegan haber sido víctimas de persecución política.

De acuerdo con CBS News, la disposición relacionada con el salón de baile fue finalmente eliminada de la legislación, mientras que el Departamento de Justicia aseguró que no continuará impulsando el fondo de compensación, lo que ayudó a desbloquear las negociaciones en el Senado.

Los republicanos recurrieron al mecanismo de conciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas fiscales por mayoría simple en el Senado, evitando así la necesidad de reunir los 60 votos normalmente requeridos para superar una obstrucción legislativa.

Los demócratas, por su parte, se han opuesto a aumentar los recursos para ICE y la Patrulla Fronteriza sin que se aprueben reformas migratorias más amplias.

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