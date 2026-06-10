Insólita elección: un pueblo en Nueva York donde nadie quiere ser alcalde

La pequeña localidad de Bayville, en Long Island, se prepara para una elección municipal que ya ha sido calificada por algunos residentes como una de las más extrañas de su historia.

A pocos días de que los vecinos acudan a las urnas, el puesto más importante del gobierno local quedó sin candidatos oficiales, obligando a los votantes a escribir manualmente el nombre de la persona que consideran adecuada para dirigir el pueblo.

De acuerdo con el New York Post, la situación surgió después de que el actual alcalde, Steve Minicozzi, anunciara que no buscaría la reelección. Sin embargo, nadie completó a tiempo los trámites necesarios para aparecer formalmente en la boleta electoral. Como consecuencia, cuando los habitantes de Bayville voten el próximo 16 de junio, no encontrarán ningún nombre impreso para el cargo de alcalde.

El escenario es inédito para esta comunidad de aproximadamente 7,000 habitantes ubicada sobre la costa norte de Long Island Sound, conocida por sus playas y exclusivas viviendas frente al agua. Funcionarios locales confirmaron que es la primera vez en la historia del pueblo que una elección para alcalde se realiza sin candidatos oficiales registrados.

Una campaña improvisada y llena de incertidumbre

La ausencia de aspirantes en la boleta abrió la puerta a una campaña improvisada en la que varios vecinos comenzaron a manifestar interés en ocupar el cargo mediante votos escritos. Según líderes comunitarios, entre 5 y 8 personas han expresado su intención de competir de manera informal por la alcaldía, aunque muchos residentes todavía desconocen quiénes son o cuáles son sus propuestas.

La exalcaldesa Victoria Siegel describió la situación como “un desastre”, al señalar que numerosas personas decidieron participar cuando ya era demasiado tarde para registrarse oficialmente. A su juicio, el problema radica en que los votantes cuentan con muy poca información sobre quienes ahora buscan convertirse en el próximo líder del pueblo.

La incertidumbre también preocupa a funcionarios en ejercicio. Anne Walsh, integrante de la junta de trustees y candidata a la reelección para mantener su asiento, reconoció que le sorprendió que nadie se presentara dentro del plazo establecido. Walsh consideró inquietante que una persona pueda terminar al frente del gobierno local sin haber realizado una campaña formal o sin estar preparada para las exigencias del puesto.

Un cargo con mucha responsabilidad y poca remuneración

Aunque Bayville es una comunidad relativamente pequeña, el trabajo de alcalde implica supervisar servicios municipales, presupuestos, proyectos de infraestructura y la administración cotidiana del pueblo. Sin embargo, algunos exfuncionarios creen que la limitada compensación económica puede haber influido en la falta de interés inicial.

Doug Watson, quien ocupó la alcaldía durante un mandato, recordó en entrevista con NBC New York que el puesto requiere una importante dedicación de tiempo pese a que el salario anual ronda apenas los $5,000 dólares. Según explicó, la responsabilidad suele exceder ampliamente la remuneración ofrecida.

Watson aseguró que comenzó a preocuparse cuando Minicozzi confirmó que no buscaría otro período y nadie avanzó con el proceso formal para reemplazarlo. Incluso surgieron rumores entre algunos vecinos sobre la posibilidad de que la localidad terminara sin alcalde, algo que finalmente no ocurrirá gracias al sistema de votos escritos.

Mientras tanto, algunos residentes han reaccionado con humor ante la situación. Walsh comentó que incluso se bromea con la posibilidad de que un joven emprendedor de un club de pesca local pudiera recibir votos para la alcaldía. Otros vecinos señalaron que miembros de organizaciones comunitarias están considerando respaldar a líderes de clubes o asociaciones locales.

No todos observan el proceso con la misma tranquilidad. Kathy Notaro, residente desde hace más de 4 décadas, expresó dudas sobre cómo se desarrollará la votación. Según planteó, existe el riesgo de que una persona consiga una cantidad relativamente pequeña de apoyos organizados y termine ocupando el cargo más importante del gobierno local.

Su hijo, Chris Notaro, fue aún más crítico y sugirió que la ausencia de candidatos oficiales podría favorecer acuerdos informales dentro de los círculos políticos del pueblo. Otros habitantes, en cambio, atribuyen el fenómeno a la desaparición de las estructuras partidarias locales que durante años ayudaban a reclutar y presentar candidatos.

Con la elección cada vez más cerca, Bayville celebrará un foro de aspirantes en el Crescent Beach Club para que los vecinos puedan conocer a quienes buscan obtener votos escritos. Lo que ocurra después sigue siendo una incógnita. Lo único seguro es que, cuando llegue el día de la elección, los ciudadanos tendrán que tomar una decisión poco habitual: escribir ellos mismos el nombre de la persona que quieren ver en la alcaldía.

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