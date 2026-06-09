Republicanos preparan una tercera ley de reconciliación bajo la presión de los comicios de mitad de periodo

El Partido Republicano se apresura a elaborar un paquete legislativo independientemente antes del receso de agosto, una iniciativa crucial que brindaría a la bancada una última oportunidad para consolidar piezas clave de la agenda legislativa del presidente Donald Trump antes de que los comicios de mitad de mandato puedan reconfigurar el control del Congreso.

Sin embargo, para lograr la aprobación de un proyecto de ley de este tipo sería una ardua labor para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, particularmente ahora que se acerca la temporada electoral.

Varios conservadores se encuentran impulsando un enorme proyecto de ley que incluye gastos en defensa, financiación para la guerra con Irán, reforma sanitaria y otras prioridades del Partido Republicano, mientras que otros aspirantes en distritos esenciales se muestran reacios a apoyar otra medida partidista de gran alcance que podría alienar a los electores indecisos.

Y dado que los republicanos mantienen una escasa mayoría en la Cámara, tan solo dos deserciones republicanas bastarían para perder todo el esfuerzo hecho.

Pese a las dificultades, los líderes republicanos de la Cámara siguen con sus planes para el proyecto de ley. Johnson expresó ante los medios que espera que el tercer proyecto de ley de conciliación avance “en las próximas semanas”, denominándolo como una herramienta para combatir “el fraude, el despilfarro y el abuso en el gobierno”, entre otras de sus prioridades.

“La Casa Blanca está totalmente comprometida con esto. El presidente ha designado a alguien, alguien de alto rango, como vicepresidente. Así que el vicepresidente Vance también está trabajando en ello”, expresó Johnson en una rueda de prensa.

La reconciliación es un proceso especial que permite a un partido mayoritario de Washington eludir la obstrucción parlamentaria del Senado, lo que les ofrece una oportunidad para impulsar leyes que de otra forma no podrían aprobarse. Fue ese mismo proceso el que los republicanos usaron para promulgar la Ley “One Big Beautiful Bill” del mandatario en 2025 y por el cual están cerca de aprobar fondos para las agencias de control migratorio.

El Comité de Estudio Republicano, el mayor grupo de conservadores en la Cámara de Representantes, presentó a inicios de año un marco para un proyecto de ley de reconciliación que incluye reformas de vivienda con el objetivo de aumentar el acceso a la propiedad de la vivienda, reformas de salud que Trump apoya, como que los subsidios de Obamacare se destinen a las personas en vez de las compañías de seguros, y recortes a las regulaciones que administran la producción de energía.

August Pfluger, republicano por Texas y presidente del Comité de Estudio Republicano, dijo que cree que el marco sigue siendo “aplicable” al mencionado proyecto de ley.

“Seguimos creyendo que existe un deseo de abordar cuestiones de asequibilidad, ya sea en materia de vivienda, energía o atención médica. Obviamente, el presidente ha dejado muy claro que le preocupa profundamente la modernización de nuestras fuerzas armadas, por lo que la defensa debe formar parte de esto”, señaló Pfluger.

Agregó que tiene “mucha confianza” en que los republicanos puedan aprobar el proyecto de ley antes de agosto.

No obstante, están contra las cuerdas y el tiempo apremia, ya que los legisladores se tomarán una semana libre en junio y dos semanas de julio, todo esto mientras tratan de gestionar una agenda llena que incluye la aprobación de 10 proyectos de ley de asignaciones más para el año fiscal 2027 y una ampliación a largo plazo de los poderes de vigilancia sin orden judicial del gobierno de Trump.

“La gente siempre dirá: ‘Oh, no puedes hacer esto. No puedes hacer aquello. Es imposible que lo consigas para entonces’. No pasa nada. Vamos a seguir trabajando duro, con la cabeza gacha, y me siento tranquilo sabiendo que lo lograremos”, señaló Pfluger.

“¿Llegaremos alguna vez a la versión 3.0? No lo sé. Queremos hacerlo. No somos la parte de la conferencia que creo que lo impide“, manifestó el representante Andy Harris, republicano por Maryland y presidente del ultraderechista Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, informó The Hill.

Johnson tendrá que lidiar con mucho, entre ellas las demandas contrapuestas de los conservadores escépticos y los moderados de su partido; además, se enfrentará con las diferencias que tiene con los republicanos del Senado, donde es posible que surjan disputas bicamerales sobre el alcance y la magnitud de la legislación.

Al cuestionarle si creía que la reconciliación 3.0 se aprobaría sin dificultades, el representante republicano por Texas, Chip Roy, también presidente del comité de políticas del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, dijo: “Bueno, va a depender mucho de lo que quieran incluir”.

“Si esto no es más que un proyecto de ley de gastos de defensa, entonces hay un problema. Si van a implementar reformas sanitarias serias que reduzcan los precios para los estadounidenses, en cualquier punto dentro de lo que creo que debería ser, entonces está bien, eso es interesante. Pero la idea de que simplemente aprobemos un proyecto de ley de financiación de la defensa y ya está, creo que no sería bien”, declaró Roy.

Thomas Massie, representante republicano por Kentucky, un conservador defensor de la austeridad fiscal que votó en contra de la ley de Trump, indicó que necesita ver qué contiene la legislación, pero añadió: “No creo que necesitemos gastar más dinero”.

Por otro lado, el representante republicano por Georgia, Rich McCormick, alegó que su prioridad número uno para un tercer paquete sería identificar las zonas donde los legisladores puedan lograr recortes de gastos más profundos, y mantuvo que quiere que el proyecto sea “sumamente ambicioso en cuanto al ahorro de dinero”.

“Al Senado no le gusta aprobar leyes que ahorren dinero, y eso —a mí no me preocupa— es que cuanto más grande y más caro sea el proyecto, más probabilidades hay de que se apruebe. Ese es el problema, ese siempre ha sido el problema”, expresó McCormick.

Pero incluso con un margen estrecho en la Cámara de Representantes, McCormick manifestó su confianza en que los republicanos podrán dar luz verde al tercer proyecto de ley.

“Como partido, nos hemos unido más que nunca. Mencionen un solo momento en la historia de Estados Unidos en el que el Partido Republicano haya votado de forma más consensuada para aprobar leyes. Nunca ha habido otro. De hecho, acabo de hablar con otras personas que estuvieron aquí a principios de la década de 2000, cuando teníamos la mayoría aún más amplia de la historia moderna y no podíamos aprobar nada. ¿Por qué? Porque cuando uno se vuelve grande, la gente se divide cada vez más… cuando se tiene una mayoría pequeña, hay que votar juntos. Y creo que estamos en esa situación ahora mismo”, afirmó.

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