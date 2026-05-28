La Corte Suprema afecta ley de voto: ¿cómo impacta a los latinos? (podcast)

A inicios de mayo, la Corte Suprema tomó una de las decisiones más polémicas sobre la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965, que protegía el voto de cualquier persona en EE.UU., atajando el paso a los intentos de bloquear la participación electoral de grupos minoritarios, como los afrodescendientes o latinos.

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La decisión del Máximo Tribunal permitirá que el estado de Louisiana avance en la desaparición de un distrito con votantes de mayoría afroamericana, reduciendo el poder que otorgó el caso Louisiana v. Callais en la década de 1960, durante el movimiento de derechos civiles en EE.UU.

Sin embargo, la determinación de los magistrados no impacta solamente a Louisiana, sino que cualquier estado podrá hacer modificaciones que pudieran tener un impacto negativo en votantes de grupos minoritarios.

“Alabama y Misisipi también se preparan para volver a trazar sus mapas”, explicó el Brennan Center for Justice. “En algunos estados, como Tennessee, el electorado negro podría quedarse sin ninguna representación genuina en el Congreso”.

La ley sobre la cual decidió la Corte Suprema termina con una época de democracia multiracial, indican los expertos.

Kira Romero-Kraft, vocera del Brennan en español, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ parte del impacto de la decisión de la Corte Suprema, además de ahondar en otros cambios que afectan a los votantes.

>> ¿Qué exactamente la ley afectada por la Corte Suprema?

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