Los 9 empleos mejor pagados de Sam’s Club

Aunque muchas personas asocian a Sam’s Club con puestos de atención al cliente o trabajo en tiendas, la compañía ofrece empleos que superan ampliamente los ingresos promedio del sector minorista.

La información salarial proviene de Glassdoor.

1. Farmacéutico

–Salario promedio anual: $128,976

Los farmacéuticos son responsables de surtir recetas médicas, orientar a los clientes sobre medicamentos y garantizar que los tratamientos se entreguen de manera segura y correcta.

Debido a los requisitos profesionales y las licencias necesarias para ejercer, se trata de uno de los puestos mejor pagados dentro de la compañía.

2. Científico de datos

Salario promedio anual: $129,886

Este puesto se enfoca en analizar grandes volúmenes de información relacionados con inventarios, comportamiento de los clientes, ventas y logística.

Su trabajo ayuda a la empresa a tomar decisiones estratégicas más precisas y eficientes.

3. Ingeniero de software

–Salario promedio anual: $134,069

Es el empleo mejor pagado de la lista. Los ingenieros de software desarrollan y mantienen los sistemas digitales que permiten operar aplicaciones móviles, plataformas de comercio electrónico, sitios web y herramientas de pago utilizadas por los socios de Sam’s Club.

La creciente inversión en tecnología y automatización ha convertido a estos profesionales en uno de los perfiles más buscados dentro del sector minorista.

4. Gerente de planificación de suministro

–Salario promedio anual: $103,884

Estos especialistas supervisan la disponibilidad de productos, realizan pronósticos de demanda y coordinan la relación con proveedores para evitar faltantes o excesos de inventario.

Su labor tiene un impacto directo en las ventas y en la satisfacción de los clientes.

5. Diseñador de producto

–Salario promedio anual: $92,715

Los diseñadores de producto trabajan en la experiencia digital de los usuarios. Participan en el desarrollo de aplicaciones, plataformas de compra en línea y herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la interacción de los clientes con la marca.

6. Gerente de membresías

–Salario promedio anual: $73,723

Las membresías representan una de las principales fuentes de ingresos para Sam’s Club.

Por ello, estos gerentes supervisan programas de afiliación, capacitan equipos de trabajo y ayudan a los clientes a aprovechar beneficios como el autocobro desde la aplicación móvil o la recolección de pedidos en tienda.

7. Gerente de mercadotecnia comercial

–Salario promedio anual: $70,510

Su función consiste en determinar cómo se exhiben y promocionan los productos dentro de las tiendas.

Además de administrar inventarios, buscan optimizar las ventas mediante estrategias que influyan en las decisiones de compra de los consumidores.

8. Gerente de productos frescos

–Salario promedio anual: $70,232

Este puesto supervisa áreas como frutas y verduras, panadería, carnes y alimentos preparados.

También se encarga del cumplimiento de normas de seguridad alimentaria, manejo de inventario y coordinación del personal.

9. Líder de equipo

–Salario promedio anual: $56,160

Aunque es el salario promedio más bajo de la lista, algunos líderes de equipo pueden acercarse a ingresos de hasta $100,000 dependiendo de su experiencia y ubicación.

Estos empleados coordinan al personal de primera línea, ayudan a resolver problemas con clientes, supervisan la productividad diaria y apoyan a los gerentes en las operaciones de la tienda.

Tecnología y salud dominan los salarios más altos

La lista refleja una tendencia cada vez más visible en las grandes cadenas minoristas: los puestos relacionados con tecnología, análisis de datos y atención médica ofrecen las mejores remuneraciones.

Mientras cargos corporativos como ingeniero de software, científico de datos y farmacéutico superan los $128,000 anuales, posiciones operativas de liderazgo dentro de las tiendas también pueden representar oportunidades de crecimiento profesional y económico para quienes buscan desarrollar una carrera dentro de la empresa.

Sigue leyendo:

– Estados Unidos hará más difícil para inmigrantes obtener un permiso laboral

– Más de la mitad de los estadounidenses está cansada de la IA

– Estos trabajos pagan más de $80,000 al año y no exigen un título universitario de cuatro años