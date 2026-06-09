Más de la mitad de los estadounidenses está cansada de la IA

La inteligencia artificial se ha convertido en una presencia constante en la vida cotidiana de millones de estadounidenses. Desde asistentes virtuales y herramientas de productividad hasta redes sociales y motores de búsqueda, la tecnología está cada vez más integrada en actividades diarias. Sin embargo, una nueva encuesta revela que su creciente popularidad también está generando cansancio entre los consumidores.

De acuerdo con un sondeo realizado por Talker Research entre 2,000 adultos, el 54% de los estadounidenses afirma que está “cansándose de oír hablar” de la inteligencia artificial. Además, el 46% considera que la IA está tan extendida que resulta prácticamente imposible evitarla.

La sensación de saturación parece estar relacionada con la velocidad con la que esta tecnología ha irrumpido en distintos ámbitos. Mientras que un 29% de los encuestados señaló que la IA se les impone principalmente a través de las redes sociales o en el entorno laboral, muchos perciben que las referencias a esta tecnología aparecen constantemente en noticias, publicidad y aplicaciones de uso cotidiano.

A pesar de este cansancio, la percepción general de la inteligencia artificial sigue siendo relativamente favorable. El 40% de los participantes indicó que tiene una opinión positiva sobre la tecnología, frente al 30% que la ve de forma negativa. Otro 30% mantiene una postura neutral, lo que refleja que una parte importante de la población aún está evaluando su impacto real.

La IA se usa más de lo que muchos imaginan

El estudio también encontró que el uso de la IA está ampliamente extendido. Cerca de 7 de cada 10 estadounidenses (69%) utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial en algún grado. Entre ellos, el 16% las emplea todos los días y un 21% las utiliza varias veces por semana.

Por otro lado, una parte significativa de los usuarios mantiene una relación más ocasional con estas herramientas. El 12% afirmó utilizarlas unas pocas veces al mes, mientras que el 20% dijo recurrir a ellas solo en raras ocasiones.

Las expectativas sobre el potencial de la inteligencia artificial también muestran matices. Casi la mitad de los encuestados (48%) considera que la tecnología ha cumplido solo parcialmente con las capacidades que se les prometieron. En contraste, el 30% cree que la IA ya ha estado a la altura de las expectativas generadas en los últimos años.

Las opiniones más optimistas apuntan a que el mejor momento de esta tecnología aún podría estar por llegar. El 17% de los participantes cree que la IA todavía no alcanza todo su potencial, pero que podría hacerlo en un futuro cercano. En cambio, apenas el 6% considera que nunca logrará cumplir con las expectativas que ha despertado.

Estos resultados reflejan una realidad compleja: mientras la inteligencia artificial se consolida como una herramienta cada vez más utilizada, también enfrenta el desafío de convencer a una parte del público que comienza a sentirse abrumada por su omnipresencia.

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